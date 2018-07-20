Çalıştığı şirket, Murat S.’ye çapkınlıkları nedeniyle işine son verildiğini belirten bir ihtarname gönderdi. Genç adamın eşi tarafından görülen ihtarname, boşanma davasında delil oldu.



Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Beyoğlu'nda özel bir sigorta firmasında çalışan 37 yaşındaki Murat S., evli ve bir çocuk babasıydı. Murat S., geçtiğimiz günlerde iş yerindeki sözleşmesinin sonlandırıldığını bildiren bir ihtarname aldı. Genç adamın evlilik dışı ilişkilerinden bahsedilen ve bu ilişkileri kanıtlayan bilgilerin yer aldığı ihtarnamede, "Tarafınızca geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta bulunan şirketimizin temsilcisiyle ilişkiniz kanıtlanmıştır. Uçak biletlerinin adınıza alındığı anlaşılmıştır. Bir başka ilişkiniz ise aynı şirkette yer alan E.Ç... Şirket içindeki personelimizle yaşadığınız evlilik dışı ilişkinizi, Ankara'daki iş dönüşünde, araca gizlice aldığınız şahsın kimliği tespit edildiğinde E.Ç.'ye ulaşılmış ve durum ortaya çıkmıştır. Diğer bir durum ise mesai saatleri içinde şirket mailini kullanarak arkadaşlık sitelerinde gezinmenizdir. Bunun gibi birçok neden artık sorumluluğunuzu yerine getirmediğinizi göstermektir" gibi bilgiler yer alıyordu.



ŞİRKETE DAVA AÇTI

İhtarname sonrası Murat S.'nin iş yeriyle bağlantısı kesildi. Fakat, Murat S.'ye noterden gönderilen ihtarname, karısı tarafından bulundu. Çift, arasında ihtarnamedeki bilgiler nedeniyle tartışma yaşandı. Ve Murat S.'nin eşi iddiaya göre eşine boşanma davası açtı. Olayla ilgili şikayetçi olan Murat S., şirket yetkililerin ihtarnamede özel hayatını ifşa ettiğini ve bu nedenle evliliğinin sarsıldığını belirtti. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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