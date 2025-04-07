Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın OtoSpor'a konuk oldu Otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın 18'inci bölümünde, Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın konuk oldu. OtoSpor, her hafta Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

Habertürk Giriş: 07.04.2025 - 19:56 Güncelleme: 07.04.2025 - 19:56 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL