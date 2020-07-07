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Gerçek adı Belcalis Almanzar olan rapçi Cardi B., geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Muhteşem Yüzyıl dizisinin hayranı olduğunu gözler önüne serdi.

Twitter hesabından konuyla ilgili yeni paylaşımlarda bulunan Cardi B., "Nurbanu'dan nefret ediyorum. Üzgünüm, Hürrem bu!" ifadelerini kullandı. Hürrem Sultan'ı sevdiğini dile getiren 27 yaşındaki rapçi, Şehzade Mustafa'nın ölümüne ise üzüldüğünü açıkladı.

Diziyi izlemeye devam eden Cardi B., geçtiğimiz günlerde Halit Ergenç'in canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman karakterini paylaşmıştı. Ünlü rapçinin paylaşımına Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den esprili bir yanıt gelmişti.

Otomobil kullanırken eşinin rol aldığı dizinin afişine denk gelen Korel, sosyal medyada fenomen olan "Kimin kocası bu?" şarkısıyla Cardi B.'ye esprili bir göndermede bulunmuştu.

Paylaşımına "Anlatın ablaya" notunu düşen Bergüzar Korel, ardından sosyal medya hesabından gülücük emojisi ile "Aşkım dur Allah'ını seversen, zaten ortalık karışık" sözlerini yayınlamıştı.