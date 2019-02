Careem ödül programı başlattı

Careem kullanıcı sayısı açısından en büyük ödül programını başlattı. 33 milyon Careem kullanıcısına yönelik olarak uygulamaya geçirilen Careem Ödülleri, nakit, kart veya faturalı olarak ödenen, tüm yolculuklarda puan kazandıracak.

Katılmak için yeni bir üyelik gerekmeyen program kapsamında Careem kullanıcıları yaptıkları her yolculukta her 1 TL ödeme karşılığında, yaklaşık 12 puan kazanacak. Puanlar, uygulama içi krediye, hayır kurumlarına bağışa dönüştürülebilecek ve yakın gelecekte marka partnerlerinin ürün ve hizmetlerini almak için de kullanılabilecek.



Careem kurucu ortağı ve CEO’su Mudassir Sheikha şöyle konuştu: “Müşterilerimizin Careem’e her gün gösterdikleri güven için minnettarız ve sadakatlerine karşılık bir şeyler sunarak takdirimizi belirtmek istiyoruz. Careem bu bölgede bizim sektörümüzde böyle bir program başlatan ilk şirkettir ve bu program, sadakat programlarının çalışma sistemini yeniden ele alması, kullanım kolaylığına ve müşterilere değer sunmaya odaklanması açısından benzersizdir.”



Sheikha şunları ekledi: “Günlük olarak işe gidip gelirken Careem kullanan bir kişi, Careem Ödül puanları sayesinde ayda en az iki ücretsiz yolculuk kazanabilecek. Bu oranda ödül verilmesi, ödül programları ortalamasının oldukça üstünde yer alıyor. Ayrıca, kullanıcılarımıza, Careem yolculuklarından kazandıkları puanları kullanarak ihtiyaç sahipleri için gerçek bir fark yaratma ve böylece bölgede olumlu değişiklikler yapma şansı sunduğumuz için mutluyuz.”



“CAREEM ALTINI” STATÜSÜYLE ÖZEL ÖDÜLLER KAZANMA FIRSATI



Careem müşterileri ayda 15’ten fazla yolculuk yaptıkları takdirde “Careem Altını” statüsüne ulaşacak ve Careem kullandıkları ülke hangisi olursa olsun tüm yolculuklarda yüzde 50 daha fazla puan elde ederek, kanallar arasında öncelikli destek alacak ve Altın müşterilere özel ödüller kazanacak.

“Careem Altını” statüsü aktif hale geldiği zaman, kazanıldığı ayda ve sonraki iki ay boyunca aktif kalacak. Altın statüsünü sürdürmek için kullanıcıların süre dolmadan önce yeniden hak kazanması gerekecek.

Careem Ödül Puanları, Careem’in mevcut platform stratejisi kapsamında yer alırken, şirket bölgenin lider teknoloji destekli platformunu geliştirmeye devam ediyor.



HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞ İMKANI



Puanlar krediye çevrilip, uygulama cüzdanında görülebilecek ve Careem yolculuklarında veya çeşitli hayır kurumlarına bağış yapmak için kullanılabilecek. Hayır kurumları arasında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Dünya Gıda Programı’nın Share the Meal gibi uygulamaları bulunuyor. Ayrıca kullanıcının konumuna göre yerel hayır kurumları da listede görülecek.

Sadece 2.500 puan ile bir çocuğa bir günlük gıda sağlanacak veya bir mülteciye yemek pişirmek için gaz verilecek. Kullanıcılar 6.000 puanla bir çocuğun bir günlük eğitimini karşılayabilecek, 12.500 puan ile Dubai Cares üzerinden bir ders kitabı bağışı yapılacak, 15.000 puanla bir çocuğun tüm hafta boyunca beslenmesi sağlanacak. Şu anda Emirates Skywards, STC Qitaf, Shukran, Air Miles, Etihad ve Etisalat Smiles gibi programlarla ortaklıklara da sahip olan Careem Ödül programına gelecek aylarda yeni üst düzey partnerler de eklenecek.