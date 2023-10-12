Carey Mulligan üçüncü kez anne oldu
Carey Mulligan-Marcus Mumford çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. İkili, bebeklerinin cinsiyetini ve adını henüz açıklamadı
9 aylık birlikteliklerinin ardından 2012'de nikâh masasına oturan Carey Mulligan ile Marcus Mumford çiftinden müjdeli haber geldi.
'Beni Asla Bırakma', 'Diren' ve 'Utanç' gibi filmlerle tanınan Mulligan ile İngiliz şarkıcı Mumford'un üçüncü bebeklerinin dünyaya geldiği öğrenildi.
Evelyn ve Wilfred isimli iki çocukları daha bulunan çiftin, üçüncü bebeklerinin cinsiyetini ve adını henüz açıklamamayı tercih ettiği belirtildi.