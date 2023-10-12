Carey Mulligan üçüncü kez anne oldu - Magazin haberleri

Carey Mulligan üçüncü kez anne oldu - Magazin haberleri

'Beni Asla Bırakma', 'Diren' ve 'Utanç' gibi filmlerle tanınan Mulligan ile İngiliz şarkıcı Mumford'un üçüncü bebeklerinin dünyaya geldiği öğrenildi.

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Evelyn ve Wilfred isimli iki çocukları daha bulunan çiftin, üçüncü bebeklerinin cinsiyetini ve adını henüz açıklamamayı tercih ettiği belirtildi.