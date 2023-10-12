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        Haberler Dünyadan Carey Mulligan üçüncü kez anne oldu - Magazin haberleri

        Carey Mulligan üçüncü kez anne oldu

        Carey Mulligan-Marcus Mumford çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. İkili, bebeklerinin cinsiyetini ve adını henüz açıklamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:20
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        9 aylık birlikteliklerinin ardından 2012'de nikâh masasına oturan Carey Mulligan ile Marcus Mumford çiftinden müjdeli haber geldi.

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        'Beni Asla Bırakma', 'Diren' ve 'Utanç' gibi filmlerle tanınan Mulligan ile İngiliz şarkıcı Mumford'un üçüncü bebeklerinin dünyaya geldiği öğrenildi.

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        Evelyn ve Wilfred isimli iki çocukları daha bulunan çiftin, üçüncü bebeklerinin cinsiyetini ve adını henüz açıklamamayı tercih ettiği belirtildi.

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        "AİLE HAYATIMIZ OLDUKÇA NORMAL"

        Ünlü oyuncu, sadece Londra'nın dışındaki kırsalda akşam yemekleriyle geçen günlük aile hayatlarını "oldukça normal" olarak tanımlamakla yetindi.

        Fotoğraflar: Splash News

        #Carey Mulligan
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