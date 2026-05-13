Cari açıkta sert yükseliş

Mart 2025'te cari açık 4 milyar 904 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece cari açık, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 97,2 oranında yükseldi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Mart'ta 9 milyar 515 milyon dolar olarak gerçekleşirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 3 milyar 886 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi ise 2 milyar 592 milyon dolar fazla vererek cari açığı kısmen sınırladı. Taşımacılık hizmetleri 1 milyar 627 milyon dolar, seyahat kalemi ise 2 milyar 246 milyon dolar net fazla sağladı.

12 AYLIK AÇIK 39.7 MİLYAR DOLAR

Yıllıklandırılmış verilere göre, Mart 2026 itibarıyla 12 aylık cari açık 39 milyar 724 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam, Şubat 2026'ya göre 34 milyar 956 milyon dolara göre yüzde 13,6 artış gösterdi.

Ocak-Mart dönemi karşılaştırmasında ise cari açık, 2025'in ilk üç ayında kaydedilen 14 milyar 141 milyon dolarlık açıktan yüzde 67,6 artarak 23 milyar 696 milyon dolara yükseldi.

REZERVLERDE GERİLEME

Mart ayında finans hesabında net çıkışlar gözlendi. Doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkış 212 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımlarında 14 milyar 800 milyon dolar net çıkış kaydedildi. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi ve DİBS piyasalarında önemli miktarda net satış gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde ise 43 milyar 420 milyon dolar net azalış oldu.

Net hata ve noksan kalemi Mart ayında 6 milyar 996 milyon dolar olarak kaydedildi.