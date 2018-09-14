Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Temmuz ayı ödemeler dengesi gelişmelerini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2 milyar 960 milyon dolar azalarak 1 milyar 751 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 54 milyar 560 milyon dolar oldu.

Bu ayda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 533 milyon dolar azalarak 4 milyar 799 milyon dolara, birincil gelir dengesi açığı 25 milyon dolar azalarak 592 milyon dolara geriledi.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 673 milyon dolar artarak 3 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 578 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 62 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 28 milyon dolar azalarak 524 milyon dolar oldu. Bir önceki yılın Temmuz ayında 318 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında 47 milyon dolar net giriş kaydetti.

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