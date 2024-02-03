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        Haberler Gündem Carl Weathers hayatını kaybetti! 'Apollo Creed' kimdir, kaç yaşındaydı, hangi filmlerde rol aldı?

        Carl Weathers hayatını kaybetti! 'Apollo Creed' kimdir, hangi filmlerde rol aldı?

        Bir döneme damga vuran Rocky serisinde 'Apollo Creed' karaktarine can veren Carl Weathers 76 yaşında hayatını kaybetti. Rocky'nin rakibi 'Apollo' rolüyle akıllara kazınan usta oyuncu Carl Weathers son olarak 'The Mandalorian' dizisinde rol almıştı. Peki, "Apollo Creed kimdir, kaç yaşındaydı?" İşte Carl Weathers 'Apollo Creed'in hayatı ve rol aldığı filmleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 01:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 01:18
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        Carl Weathers 76 yaşında yaşamını yitirdi. Sylvester Stallone'nin başrolünü üstlendiği Rocky'de, 'Apollo Creed' rolüyle hafızalara yer eden Carl Weathers Predator, Rocky, The Mandalorian gibi birçok önemli projede yer aldı. Peki, "'Apollo Creed' kimdir, kaç yaşındaydı, hangi filmlerde rol aldı?" İşte Carl Weathers 'Apollo Creed' hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        CARL WEATHERS KİMDİR?

        Carl Weathers, Amerikan sinema ve televizyon dünyasında tanınan bir oyuncu, yönetmen ve eski profesyonel futbolcudur. 14 Ocak 1948 tarihinde New Orleans, Louisiana, ABD'de doğmuştur. Özellikle Apollo Creed karakterini canlandırdığı "Rocky" film serisiyle ün kazanmıştır. Bu rolle uluslararası bir tanınırlık kazanan Weathers, sinema dünyasında önemli bir figür haline gelmiştir.

        Futbol kariyerine San Diego State University'de oynayarak başladı ve daha sonra kısa bir süre için profesyonel olarak Oakland Raiders ve Canadian Football League'de (CFL) British Columbia Lions takımlarında oynadı. Futboldan sonra tamamen oyunculuğa yönelen Weathers, "Predator", "Action Jackson" ve "Happy Gilmore" gibi filmlerde de önemli roller üstlenmiştir.

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        Oyunculuk kariyerinin yanı sıra, Carl Weathers yönetmenlik de yapmış ve televizyon dizilerinde rol almıştır. "The Mandalorian" Disney+ dizisinde Greef Karga karakterini canlandırarak yeni nesil izleyicilerle de tanışmıştır. Weathers, ayrıca oyunculuk dışında spor eğitimi ve oyunculuk koçluğu gibi alanlarda da çalışmalar yapmıştır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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