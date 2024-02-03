CARL WEATHERS KİMDİR?

Carl Weathers, Amerikan sinema ve televizyon dünyasında tanınan bir oyuncu, yönetmen ve eski profesyonel futbolcudur. 14 Ocak 1948 tarihinde New Orleans, Louisiana, ABD'de doğmuştur. Özellikle Apollo Creed karakterini canlandırdığı "Rocky" film serisiyle ün kazanmıştır. Bu rolle uluslararası bir tanınırlık kazanan Weathers, sinema dünyasında önemli bir figür haline gelmiştir.

Futbol kariyerine San Diego State University'de oynayarak başladı ve daha sonra kısa bir süre için profesyonel olarak Oakland Raiders ve Canadian Football League'de (CFL) British Columbia Lions takımlarında oynadı. Futboldan sonra tamamen oyunculuğa yönelen Weathers, "Predator", "Action Jackson" ve "Happy Gilmore" gibi filmlerde de önemli roller üstlenmiştir.