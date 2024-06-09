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        Haberler Spor Tenis Carlos Alcaraz: 3 - Alexander Zverev: 2 | MAÇ SONUCU - Tenis Haberleri

        Carlos Alcaraz: 3 - Alexander Zverev: 2 | MAÇ SONUCU

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 20:57 Güncelleme: 09.06.2024 - 20:57
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        Fransa Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
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        Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek erkeklerdeki final maçında, Alcaraz ile Zverev karşı karşıya geldi. Hem Alcaraz hem de Zverev, Roland Garros'ta ilk kez final oynadı.

        Toplam 5 set oynanan ve 4 saat 19 dakika süren maç sonunda 21 yaşındaki Alcaraz, rakibini 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek, kariyerindeki ilk kez Roland Garros'ta şampiyon oldu.

        Dünya 4 numarası Zverev, 2020 ABD Açık'ın ardından ikinci kez bir grand slam finalinde mücadele etti. Zverev, 2020 ABD Açık'ta finalde kaybettikten sonra ikinci grand slam finalinde de karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

        Alcaraz, geçen yıl Wimbledon'u ve 2022'de ABD Açık'ı kazandıktan sonra üçüncü grand slam şampiyonluğunu elde etti.

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