Carlos Alcaraz: 3 - Alexander Zverev: 2 | MAÇ SONUCU

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek erkeklerdeki final maçında, Alcaraz ile Zverev karşı karşıya geldi. Hem Alcaraz hem de Zverev, Roland Garros'ta ilk kez final oynadı.

Toplam 5 set oynanan ve 4 saat 19 dakika süren maç sonunda 21 yaşındaki Alcaraz, rakibini 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek, kariyerindeki ilk kez Roland Garros'ta şampiyon oldu.

Dünya 4 numarası Zverev, 2020 ABD Açık'ın ardından ikinci kez bir grand slam finalinde mücadele etti. Zverev, 2020 ABD Açık'ta finalde kaybettikten sonra ikinci grand slam finalinde de karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.