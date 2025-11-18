Habertürk
        Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Davis Kupası'ndan çekildi - Tenis Haberleri

        Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Davis Kupası'ndan çekildi

        Hamstring sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, Bologna'daki 2025 Davis Kupası finallerinde İspanya kadrosunda yer alamayacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 16:24 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:24
        Alcaraz, Davis Kupası'ndan çekildi!
        Sezonu tek erkeklerde dünya 1 numarası olarak kapatmayı garantileyen İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, 2025 Davis Kupası finallerinden çekildi.

        İspanyol raket Carlos Alcaraz, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ATP Finalleri'nde yaşadığı sakatlığı gerekçe göstererek müsabaka sezonunu sonlandırdığını duyurdu.

        Alcaraz, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bologna'daki Davis Kupası finallerinde, İspanya takımında yer alamayacağımı açıklamaktan çok üzüntü duyuyorum. Sağ hamstringimde ödem var ve tıbbi tavsiyeye göre oynamamam gerekiyor. İspanya için oynamanın dünyadaki en büyük şey olduğunu her zaman söyledim ve kupa için savaşmaya yardımcı olabildiğim için çok heyecanlıydım. Eve sakat bir şekilde dönüyorum." ifadelerini kullandı.

        2025 Davis Kupası finalleri, 18-23 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Bologna kentinde gerçekleştirilecek.

