Carlstad United BK - Vasteras SK FK maçı ne zaman?

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Carlstad United BK ile Vasteras SK FK, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Carlstad United BK 37 puanla 2. sırada, Vasteras SK FK 38 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Carlstad United BK, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Vasteras SK FK, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 545 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Carlstad United BK kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Vasteras SK FK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Carlstad United BK son haftadaki IK Brage Borlange müsabasında 2-0 kazandı.

Vasteras SK FK ise Sandvikens IF maçında 3-1 yenildi.

Carlstad United BK, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 15 gol yedi.

Vasteras SK FK, dış sahada 6 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vasteras SK FK 15 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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