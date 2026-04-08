        Carmina Burana 250 kişilik kadrosuyla AKM'de

        Carmina Burana 250 kişilik kadrosuyla AKM'de

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi solo sesler, koro, bale sanatçıları ve çocuk korosundan oluşan yaklaşık 250 kişilik dev bir kadroyla Carl Orff'un efsanevi eseri Carmina Bruana'yı 9-21 Nisan tarihlerinde AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşturacak

        Giriş: 08.04.2026 - 00:38 Güncelleme:
        Carmina Burana 250 kişilik kadrosuyla AKM'de

        İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, 9 ve 21 Nisan tarihlerinde dünya sahnelerinin en görkemli yapıtlarından biri olan Carmina Burana’nın dev prodüksiyonuna ev sahipliği yapacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Carmina Burana, solistleri, orkestrası, korosu, bale sanatçıları, çocuk korosu ve balesi, Modern Dans İstanbul sanatçıları ve özel tasarım ekiplerinin oluşturduğu yaklaşık 250 kişilik kadrosu ile “koreografik sahne kantatı” olarak sanatseverlerle buluşacak

        Carl Orff'un eşsiz müziğinin etkileyici danslarla ve teknolojik yeniliklerle buluştuğu, her şeyi ile kollektif bir çalışma olarak sahne ile buluşacak eser, sanatseverlerin hafızalarında yine unutulmaz izler bırakacak.

        Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nun tüm teknik imkanlarının kullanılacağı eserde, sahnedeki dekor da adeta dans edecek.

        Orkestra Şefi Zdravko Lazarov’un yönetiminde, Volkan Ersoy ve Ayşem Sunal Savaşkurt’un reji koltuğunda olduğu Carmina Burana’nın koreografisi ise Deniz Özaydın, Berk Sarıbay, Özgür Adam İnanç, Alper Marangoz ve Ferhat Güneş’e emanet.

        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Carmina Burana
        #İstanbul Devlet Opera ve Balesi
