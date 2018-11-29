Masum görünen burun spreyleri düşünüldüğü kadar masum olmayabilir. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre grip ve nezlede kullanılan ilaçların bazıları kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor. Özellikle tıkalı burnu açmak için kullanılan ve “dekonjestan” olarak adlandırılan ilaçların; çarpıntı, ritim bozukluğu, tansiyon yüksekliği ve göğüs ağrılarına yol açabileceği belirtiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, konuyla ilgili tehlikeye dikkat çekiyor ve “Bu ilaçların uzun süreli kullanımlarının ağızdan alınan grip hapları ile benzer yan etkilere yol açabileceğini unutmamak gerek. Bu tür ilaçlar, damar büzüştürücü etkileri ile de dikkat çekiyor. Çoğunlukla lokal etki yapmalarının yanında bazen vücudun geneli üzerinde de etkili olduğu için çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor” diyor.

KAFEİNLİ GIDALAR RİSKİ ARTIRIYOR

Burun spreyi kullanan kişilerde çarpıntı, ritim bozuklukları, tansiyon yüksekliği gibi sorunların özellikle kafeinli gıdalar tüketildiğinde daha belirgin olduğuna dikkat çekiliyor. Burun spreyleri depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarla da etkileşebiliyor. Bu ilaçları kullananlarda kalp ve tansiyona yönelik yan etkilerin daha belirgin şekilde ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu yan etkilerden korunmanın en temel yolu, ilaçların bir haftadan fazla ve önerilenden daha sık aralıklarla kullanılmaması olarak görülüyor. Burun içerisinde yara ya da kabuk bulunması, burun yüzeyinin aşırı ödemli ve hassas olması bu spreylerin vücut tarafından daha çok emilmesine ve yan etkilerinin daha belirgin olmasına neden oluyor. Burun spreylerinin içerikleri de farklılık gösterebiliyor. Bu durum yan etki profilinin de değişmesine yol açıyor. Bu nedenle rastgele burun spreyi kullanmamak ve bu ilaçları mutlaka doktor önerisi ile kullanmak oluşabilecek yan etkileri en aza indiriyor.

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