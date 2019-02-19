Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 11. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Asiye’nin peruğunu çıkararak izleyenleri şaşırttığı tanıtımda Kadir, annesini bulma umutlarını yitirmiş görünüyor. Kerem ve Cemre arasında soğuk rüzgarlar eserken Demir, sözleriyle Kerem’i kışkırtıyor. İkilinin kavgaya tutuştuğu sahneler heyecanı yükseltirken Kadir, Zeynep ve Aylin’i Kerem’e emanet ediyor. Veli’nin “Kadir kendi cehenneminin kapısını açtı, oraya yürüyor!” sözleri ise merak uyandırıyor.
ÇARPIŞMA’NIN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 11. bölümünde; Kadir ve Adem’in içerisinde olduğu ölümcül kapan Adem’in üzerine kapanır. O anlarda ikisi arasında yaşananlara dair gizem perdesi aralanacak, Kadir öğrenecekleriyle yeni ve çetin bir yola çıkacaktır. Veli, Asiye’nin gerçekte kim olduğunu öğrenen Zeynep’i, konuşması halinde Asiye’yi öldürmekle tehdit eder.
Zeynep, Selim’den Asiye’nin adresini öğrenmek ister ancak, aldığı cevap gözünü korkutur. Meral, doludizgin devam eden Kerem - Cemre aşkına fitne katmak için fırsat kollar. Demir’le de işbirliği yapar. Ufukta şimdi, büyük ve yıkıcı bir fırtına vardır ve Kerem ile Cemre’ye doğru hızla yaklaşmaktadır. Aylin, Veli’yle yakın zamanda görüştüklerini ağzından kaçırır. Kadir bu gerçeği kendinden saklayan Zeynep’e çok öfkelenir ve aralarında büyük bir kriz çıkar. Adalı’yı, her yerde aradığı Veli’ye, haberi olmadan bu kez Zeynep götürecek, Kadir yüz yüze geldiği Veli’yle yumruk yumruğa hesaplaşmaya girecektir. Veli, Yakup ve Cemil’in çaldığı paraları Cansız’a teslim edip, hayatına devam edeceğini düşünmektedir. Oysa ki, Cansız’ın kılıcı hala Veli’nin boynundadır. Ve Cansız, artık sadece Veli ve Selim’in için değil, hangi taşı kaldırsa altında onun ismine rastladığı Adalı için de büyük bir tehdittir.
Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
ÇARPIŞMA 10. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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