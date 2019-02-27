Show TV ekranlarının büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Çarpışma 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Kadir; Veli’nin annesi Asiye hakkında anlattıklarıyla çılgına dönerken, gerçek adının Yusuf olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşıyor. Veli’ye, Cansız’ın yerini soran ancak cevap alamayan Adalı’nın “Biz şu anda senin hikayenin sonundayız!”, Haydar’ın da “Adalı, Veli’ye bir şey yapma!’ sözleri ise akıllara, “Adalı, Veli’yi öldürecek mi?” sorusunu getiriyor.

ÇARPIŞMA 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 12. bölümünde; Kadir, karısının ve kızının da öldüğü canlı bomba saldırısında Cansız'ın da parmağı olduğunu öğrenmiş ve bütün öfkesini artık ona yöneltmiştir. Yüreğinde söndürülmesi imkânsız bir intikam ateşi yanmaktadır. Kadir ile Zeynep ve Kerem ile Cemre arasındaki duygusal kırılmaların seyrini ise, bir tarafta Zeynep’in diğer tarafta Kerem’in atacağı adımlar belirleyecektir. Ve her ikisini de büyük sınavlar beklemektedir.

Diğer yanda Cansız, Veli’nin canını, büyük nefret duyduğu Kadir’i, kendisine ölü ya da diri getirmesi şartı ile bağışlamıştır. Veli’nin Kadir’i etkisiz kılmayı düşündüğü bir planı olduğu kadar, Kadir’in de Veli’yi yakalayıp, Cansız’a ulaşmayı amaçladığı bir planı vardır. Ve şimdi, Veli’nin de içinde olduğu, Adalı - Cansız savaşı artık çok daha şiddetlenecek, bazen kazananlar kaybedecek, bazen de kaybedenler kazanacaktır. Bu savaşın içerisinde ve elbette büyük bedeller de ödenerek, Kadir’i annesi Asiye’ye götürecek bir yol da açılacaktır.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!