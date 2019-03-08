Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın merakla beklenen 13. bölümünden sonra dizinin sevenleri yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Heyecan ve hüznün eksik olmadığı Çarpışma'nın son bölümünde seyirciler yine ekranlara kilitlendi. Peki, Çarpışma 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇARPIŞMA 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarpışma, bu akşam ekranlara gelen heyecan dolu bölümünün ardından dizinin 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇARPIŞMA 13. BÖLÜM ÖZETİ

Çarpışma'nın bu akşam ekrana gelen 13. bölümünde; Kadir ve Asiye şimdi birbirlerine, uzansalar sarılabilecek kadar yakın ama aynı zamanda, otuz beş yıllık bir sessizlik kadar da uzaktadırlar. Kadir, annesini bulmasının önünü açmasına rağmen Zeynep’e halen kızgın, Zeynep de anlaşılamadığı için Kadir’e kırgındır. Ancak mevsim ansızın kıştan bahara dönecek, Kadir ile Zeynep tam on altı yıl önce avuçlarından uçup giden aşkı yeniden yakalayacaktır. Zeynep’e saplantılı bir tutkuyla bağlı olan Veli’nin ise, Zeynep’i Kadir’e bırakmaya hiç ama hiç niyeti yoktur ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermekte gecikmez.

Diğer yanda Demir ve Yakup, Kerem’e büyük bir kumpas kurar. Kerem’in büyük bir girdabın içine sürüklenmesi artık an meselesidir. Cemre ise annesinin ölümüyle ilgili gerçeğin peşine düşer. Ancak yürüdüğü yolda Selim’i gözardı eder ve sır perdesini aralayacağını düşünürken, şoke edeci bir manzarayla karşı karşıya kalır. Zeynep de Asiye’den Kadir’le ilgili yeni ve çok önemli bilgiler edinir. Öte yandan Adalı, adım adım Cansız’ın izini sürmeye devam eder. Bir kapı diğer kapıyı açar, bir isim başka bir ismi adres gösterir. Artık büyük bir fırtınanın kopması çok yakındır. Ancak Adalı, Cansız’ın kendisine gölgesi kadar yakın ve çok iyi pusu kuran biri olduğundan habersizdir.