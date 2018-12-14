Çarpışma yüksek temposuyla nefesleri kesti!

Zeynep’in kızını kurtaracağı düşüncesiyle hapis tutulduğu evden kaçıp, Veli’nin yanına gittiği ve rehin alındığı bölüm finalinde, Veli’nin Adalı’nın da görüş alanında olduğu sırada silahını ateşlerken heyecan yükseldi. Veli’nin, Zeynep’e “Bana Kadir’i sen vereceksin. Onu silahla değil, seninle öldüreceğim!” sözleri ise, Veli şimdi Adalı’ya karşı nasıl bir oyun kuracak sorusunu akıllara getirdi.

#AYAKTAKAL SOSYAL MEDYADA ZİRVEDE!

Heyecanı her hafta daha da artan hikayesiyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen ‘Çarpışma’ sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 70 bin tweet atıldı, ‘Çarpışma’ #ayaktakal etiketi ile Twitter’da Türkiye gündeminde 1. sırada yer alırken, dünya gündeminde ise 4. sıraya kadar yükseldi. Türkiye'de 13 saat 55 dakika, dünyada ise 6 saat 25 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 4. Bölümüyle; ABC1 20+'da 6.10 izlenme oranı (rating), 12.49 izlenme payı, AB’de 6.35 izlenme oranı (rating), 14.58 izlenme payı (share), Total’de ise 4.34 izlenme oranı (rating), 9.38 izlenme payı (share) aldı.

KEREM ANLATTIKLARIYLA CEMRE’Yİ ETKİLEDİ!

Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan bölümünde; Veli’nin, Adalı’ya annesi üzerinden saldırması Adalı’yı çılgına çevirdi. Adalı yüz yüze geldiği Veli’yi yakalamak için hamle yapsa da, tedbirini önceden alan Veli kaçtı. Kerem’in, Belma’yla ilgili bir videonun varlığından bahsetmesi Cemre’nin içine kurt düşürdü. Belma, Yakup’un şantajı karşısında darmadağın oldu. Demir, Cemre’yi Amerika’ya gitmeye ikna etmeye çalışsa da Cemre, sürpriz bir hamle yaptı ve cezaevine gidip, Kerem’e kendisini buradan çıkaracağını söyledi.

ADALI, SELİM GÜR’ÜN OFİSİNDE!

Haydar’dan, Veli’yi hapisten kurtaran avukatın Selim Gür olduğunu öğrenen Adalı, Selim Gür’ün ofisine gitti. Zeynep’in kızını istediğini çok sert bir dille anlatan ve Selim’e Veli ile hesaplarının kapanmayacağını söyleyen Adalı, Selim’in ofisini dağıttı.

ADALI, VELİ’NİN İZİNİ SÜRDÜ!

Adalı, Veli’nin adamı Sinan’ın izini buldu, Selim’in de Veli ile olan irtibatını öğrendi ama Veli’ye ulaşamadı. Adalı’yı çok iyi tanıyan Veli ise, onu yeniden ayağa kaldıran kişinin Zeynep olduğunu çözdü. Veli, Zeynep’e ulaştı ve ondan, kızını görmek istiyor ise yanına gelmesini istedi. Bu bilgiyi Adalı’dan saklayan Zeynep, kızını kurtaracağı düşüncesiyle hapis tutulduğu evden kaçtı. Veli, Zeynep’i rehin aldı. Veli aynı anlarda, Adalı’yı da uzun namlulu silahıyla hedefine aldı. Veli, Zeynep’e, ‘Kadir’i silahla değil, seninle öldüreceğim, en sevdiğiyle’ diyerek, Kadir’e sevdikleri üzerinden saldırmaya devam edeceğini gösterdi.

Zeynep’i rehin alan Veli’nin yeni hamlesi ne olacak ? Veli, Zeynep’e zarar verecek mi ? Adalı’yı bekleyen tehlike ne? Cemre ile Kerem arasında neler yaşanacak? Tüm bu sorular ve daha fazlası, heyecanın daha da artacağı ve yine nefeslerin tutularak izleneceği yeni bölümde yanıt bulacak.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM İZLE

CEMRE, KEREM’E İNANMIYOR

ADALI VE VELİ BİRBİRLERİNİ TANIMAYA ÇALIŞIYOR;

ADALI SELİM GÜR’ÜN YANINA GİDİYOR;

ZEYNEP REHİN ALINIYOR;

“HER ŞEYDE SEN VARSIN UNUTAMADIM…”

AHMET KAYA / HANİ BENİM GENÇLİĞİM





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