‘Çarpışma’nın etkileyici sahneleri, yükselen gerilimi ve ters köşe sürprizleriyle izleyicilerini bu akşam yine ekrana kilitleyecek. Öte yandan, usta oyuncu Şebnem Sönmez, Kadir Adalı’nın annesi ‘Asiye’ karakteri ile bu bölümden itibaren diziye dâhil oluyor.

ÇARPIŞMA 8. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Veli’nin hastaneden kaçırılması, Kadir’in annesini bulma umutlarını törpülemiştir. Kadir annesiyle ilgili, içini sadece Zeynep’e döker. Zeynep, Kadir’i tekrar ayağa kaldırmak için onu cesaretlendirir. Kadir’le Zeynep arasındaki mesafeler yavaş yavaş kısalmaya başlarken, Cemre ile Kerem arasındaki çekimin gücü de her geçen gün artmaktadır. Aile olmanın verdiği mutluluk ise, hepsinin yüzüne tebessüm olarak yansımıştır.

Canını yakanların, canını yakmaya kararlı olan Veli ise ilk hamlesini yapar. Adalı’ya telefonla ulaşır ve annesi ile ilgili sarf ettiği sözlerle Kadir’i en hassas olduğu yerden vurur. Kadir, Veli’nin artık eskisinden çok daha tehlikeli olacağının farkındadır ve herkesi uyarır. Veli, Demir’le de işbirliği yapar ve adamlarına Yakup ile Meral’i kaçırmaları talimatını verir. Cemre’nin sabırsızlıkla beklediği gün gelmiştir. Demir ve Belma’yla yüz yüze, söz söze hesaplaşır.

Adalı’da, bir yandan Veli’nin diğer yandan da emniyetteki köstebeğin peşindedir. İyiden iyiye bilenen Veli’nin hedefinde artık sadece Kadir ve Zeynep değil, Cemre ve Kerem de vardır. Veli, kurduğu plan ile Adalı’ya, Zeynep’e, Cemre’ye ve Kerem’e hayatları, aileleri ve sevdikleri üzerinden şimdiye kadar hiç görülmediği kadar ağır ve acımasız şekilde saldıracaktır.

Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Ahmet Katıksız-Ufuk Hakan Eren’in yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.