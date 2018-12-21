ADALI NASIL BİR OYUN KURACAK?



Adalı’nın Türkiye’ye dönen Galip’e, Veli’den önce ulaştığı ve bölüm finalinde yanına Zeynep’i de alarak, ‘Seninle çok güzel bir oyun kuracağız, ama bu sefer ben kazanacağım’ sözleri, bundan sonra Adalı-Veli savaşının daha da kızışacağının habercisi oldu. Yakup’un, Kerem’i oyuna getirip Cemre’nin başına silah dayadığı anlarda ise nefesler tutuldu.

ÇARPIŞMA #TARAFINISEÇ DEDİ!

Heyecanı her hafta daha da artan, hikayesiyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen ‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 34 bin tweet atıldı, Çarpışma #tarafınıseç etiketi ile Twitter’da Türkiye gündeminde en üst sıralara, dünya gündeminde ise 4. sıraya kadar yükseldi. Türkiye'de 13 saat 15 dakika, dünyada ise 5 saat 45 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 5.bölümüyle ABC1’de yüzde 5.65 rating ve yüzde 11.33 izlenme payı, AB’de yüzde 5.65 rating ve yüzde 12.97 izlenme payı, Total’de ise yüzde 4.24 rating ve yüzde 8.93 izlenme payı elde etti.

ZEYNEP, GÜNLER SONRA KIZI AYLİN’İ GÖRDÜ!

Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan bölümünde; Veli’nin elinde rehin olan Zeynep korkusuzca direndi, ondan hesap sordu ve günler sonra kızını görmeyi başardı. Kızını kurtarmak için her şeyi göze alan Zeynep, Veli’yi ve adamlarını etkisiz hale getirmek için saldırıda bulunsa da, bunda başarılı olamadı ve Aylin’i Veli’nin elinden alamadı. Zeynep, Veli’nin ‘Galip’i bana getir, kızını al’ teklifi üzerine, kocasının Türkiye’ye gelmesini sağlayacak bir plan hazırladı ve Galip’i etkilemeyi başardı.





CEMRE ÖLÜMLE BURUN BURUNA!

Cemre, videoyu kendisine getirmesi şartı ile Kerem’in cezaevinden çıkmasını sağladı. Bu sırada Demir herkesten önce Yakup’a ulaştı ve görüntüleri aldı. Kerem, Yakup’un peşine düştü. Kerem’in bütün itirazlarına rağmen Cemre, Kerem’in yanından ayrılmadı. Yakup, Cemil’in de yardımı ile Kerem’i tuzağa düşürdü ve Cemre’yi rehin alıp, silahını başına dayadı.





VELİ, ADALI’YI DARMADAĞIN ETTİ!

Adalı’ya sevdikleri üzerinden saldırmaya devam eden Veli, yeni bir atak yaptı ve Aslı’nın Adli Tıp emanetinde tutulan küpelerinin Adalı’nın eline geçmesini sağladı. Veli’nin bu hamlesi Adalı’yı çılgına çevirdi. Beyninden vurulmuşa dönen Adalı, ortalığı birbirine kattı. Öfkesi çığ gibi büyüyen Adalı, Veli’yi alt etmek için bir oyun kurdu ve ilk adımını Türkiye’ye geri dönen Galip’i yakalayarak attı. Veli’nin tehditlerine rağmen Zeynep de Kadir’in yanında yer aldı. Kadir’in ‘Çok güzel bir oyun kuracağız, ama bu sefer ben kazanacağım’ sözleri ise, Adalı – Veli savaşında artık yeni sayfa açılacağının ilanı oldu.



YENİ BÖLÜMDE HEYECAN DAHA DA ARTIYOR!

Adalı, Veli’ye karşı nasıl bir oyun kuracak? Adalı – Veli savaşında şimdi neler yaşanacak? Yakup’un başına silah dayadığı Cemre ve Kerem’e ne olacak? Kerem – Yakup hesaplaşması nasıl sonuçlanacak? Tüm bu sorular ve daha fazlası yine nefes nefese izlenecek yeni bölümde yanıt bulacak.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

ZEYNEP, KIZINA KAVUŞUYOR!

"BU DAVA BENİM!"

YAKUP, CEMRE'Yİ REHİN ALIYOR!

KADİR'İN PLANI NE?

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