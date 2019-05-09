Kadir ve Cansız’ın karşı karşıya oldukları tanıtımda ikili arasında derin bir yüzleşme yaşanıyor. Kadir’in silahını Cansız’a doğrulttuğu anda da gerilim yükseliyor.

ÇARPIŞMA’NIN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

‘Çarpışma’nın birbirinden çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı, bu akşam ekrana gelecek 21. bölümünün konusu şöyle; Kadir, Haydar ve ekibi ile Cansız ve adamları arasında büyük bir çatışma başlar. Kadir’i gizlice takip eden Veli de çatışma alanını görebileceği bir binanın çatısına çıkar, silahını kurar ve hedefine Cansız’ı alır. Ancak Cansız, çakal olduğunu bir kez daha ispatlarcasına bu ölüm çemberinden kurtulmayı başarır. Kadir, istihbarattan gelen bilgiyle Cansız’ın birlikte çalıştığı iki adamı takibe alır. Kadir, Cansız’ı, Cansız da Kadir’i ağına düşürmek için oyun kurar.

Kadir, bir yandan da Cansız’ın babası olup olmadığına dair içini kemiren şüphenin peşine düşer. Diğer yanda Zeynep, Kadir’e sürpriz bir akşam yemeği planı yapar ancak asıl sürpriz Kadir’den gelir. Kadir ve Zeynep’in önünde mutluluk ve aşk dolu upuzun bir gece vardır. Sahip olduğu her şeyi kaybeden Demir, intikam için Cemre’ye diş biler. Meral’den de onun en zayıf yerini, Kerem’e olan olan duygularını kaşıyarak yardım ister. Gözünü intikam hırsı bürüyen Demir’in planından habersiz olan Cemre, annesinin günlüğünde anlattığı Orhan’la karşılaşır. Ancak ondan duyacakları canını çok yakacaktır. Kadir ve Cansız’ın akıl oyunları birbirleriyle yarışır. İkisinin de kurduğu oyunun sonu birbirlerine çıkmaktadır ama kazananın kim olacağı belli değildir. Belli olan tek şey ise; bu sefer ki hesaplaşmanın çok acımasız ve ölümcül olacağıdır.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Çarpışma’nın 21. Bölüm 2. Tanıtımı: