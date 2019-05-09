Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çarpışma'nın yeni bölümünden bir tanıtım daha

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 21. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı

Çarpışma - Show TV

Kadir ve Cansız’ın karşı karşıya oldukları tanıtımda ikili arasında derin bir yüzleşme yaşanıyor. Kadir’in silahını Cansız’a doğrulttuğu anda da gerilim yükseliyor.

ÇARPIŞMA’NIN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

‘Çarpışma’nın birbirinden çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı, bu akşam ekrana gelecek 21. bölümünün konusu şöyle; Kadir, Haydar ve ekibi ile Cansız ve adamları arasında büyük bir çatışma başlar. Kadir’i gizlice takip eden Veli de çatışma alanını görebileceği bir binanın çatısına çıkar, silahını kurar ve hedefine Cansız’ı alır. Ancak Cansız, çakal olduğunu bir kez daha ispatlarcasına bu ölüm çemberinden kurtulmayı başarır. Kadir, istihbarattan gelen bilgiyle Cansız’ın birlikte çalıştığı iki adamı takibe alır. Kadir, Cansız’ı, Cansız da Kadir’i ağına düşürmek için oyun kurar.

Kadir, bir yandan da Cansız’ın babası olup olmadığına dair içini kemiren şüphenin peşine düşer. Diğer yanda Zeynep, Kadir’e sürpriz bir akşam yemeği planı yapar ancak asıl sürpriz Kadir’den gelir. Kadir ve Zeynep’in önünde mutluluk ve aşk dolu upuzun bir gece vardır. Sahip olduğu her şeyi kaybeden Demir, intikam için Cemre’ye diş biler. Meral’den de onun en zayıf yerini, Kerem’e olan olan duygularını kaşıyarak yardım ister. Gözünü intikam hırsı bürüyen Demir’in planından habersiz olan Cemre, annesinin günlüğünde anlattığı Orhan’la karşılaşır. Ancak ondan duyacakları canını çok yakacaktır. Kadir ve Cansız’ın akıl oyunları birbirleriyle yarışır. İkisinin de kurduğu oyunun sonu birbirlerine çıkmaktadır ama kazananın kim olacağı belli değildir. Belli olan tek şey ise; bu sefer ki hesaplaşmanın çok acımasız ve ölümcül olacağıdır.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Çarpışma’nın 21. Bölüm 2. Tanıtımı:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sen Anlat Karadeniz 51. son bölüm: Tahir - Genco karşı karşıya! Sen Anlat Karadeniz 52. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
TELEVİZYONTahir ile Genco karşı karşıya!
Çarpışma 21. bölüm tanıtımı: Kadir ve Cansız ölüm savaşında!
TELEVİZYONKadir ve Cansız ölüm savaşında!
Osman Sınav kimdir?
TELEVİZYONOsman Sınav kimdir?
Sıfır Bir 6. sezon 1. bölüm yayınlandı! Sıfır Bir yeni sezonda neler oldu?
TELEVİZYONSıfır Bir 6. sezon 1. bölüm yayınlandı!
Kuzgun 13. son bölüm! Dila'nın büyük sınavı! Kuzgun 14. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
TELEVİZYONKuzgun 13. son bölüm!
Diriliş Ertuğrul 147. son bölüm! Diriliş Ertuğrul 148. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
TELEVİZYONDiriliş Ertuğrul 147. son bölüm!
İkizler Memo - Can bu akşam sezon finali yapıyor! İkizler Memo Can 25. sezon finali fragmanı
TELEVİZYONİkizler Memo Can sezon finali yapıyor
Yurdaer Okur kimdir? Yurdaer Okur kaç yaşında ve nereli?
TELEVİZYONYurdaer Okur kimdir?
Survivor kim elendi? Sabriye mi, Okay mı gitti? 7 Mayıs Survivor araba ödülünü kim kazandı?
TELEVİZYONSurvivor kim elendi?
Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da araba oyununu kim kazandı? 7 Mayıs Survivor son bölüm
TELEVİZYONSurvivor kim elendi, kim gitti?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X