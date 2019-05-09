Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.





Kadir ve Cansız’ın akıl oyunları birbirleriyle yarışır. İkisinin de kurduğu oyunun sonu birbirlerine çıkmaktadır ama kazananın kim olacağı belli değildir. Belli olan tek şey ise; bu sefer ki hesaplaşmanın çok acımasız ve ölümcül olacağıdır.



“Çarpışma” bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!



İşte Çarpışma’nın 21. bölüm tanıtımı:



