Çarpışma oyuncuları, bu akşam 4. yeni bölümüyle ekranlara gelmeden önce merak ediliyor. Bu akşam saat 20.00'de 4. yeni bölümüyle ekranlara gelecek Çarpışma'da heyecan dolu anlar yaşanacak. Adalı - Veli savaşının kızışacağı Çarpışma'nın oyuncuları kimler?
KADİR ADALI (KIVANÇ TATLITUĞ)
İstanbul Organize Şube’de başkomiserdir. Evlidir, bir kızı vardır. İşkolik biridir, herkes onun bir gün emniyet müdürü olacağını bilmektedir. Sarıyer Sporun amigosudur, tribünde platformun üzerine çıktığı an mutludur. Tribünündekileri ve mahallesindekileri sahiplenir. Kardeşi, ağabeyi ya da bir ailesi olmadığı için sevdiklerine ağabeylik, kardeşlik yapar. Kaderini değiştiren, yaşadığı acı olay olacaktır.
KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Kıvanç Tatlıtuğ, mesleki yaşamına 2002 yılında modellikle başladı. 2005 yılında oyunculuk kariyerine “Gümüş” dizisinde canlandırdığı “Mehmet” karakteri ile giriş yaptı.
Rol aldığı “Gümüş” dizisi Ortadoğu’ya satılan ilk Türk dizisi oldu ve Kıvanç Tatlıtuğ; Kahire, Abu Dhabi, Muskat gibi birçok film festivaline “Onur Konuğu” olarak katıldı ve “Onur Ödülleri” aldı. 2005 yılından beri Ortadoğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika’da en çok bilinen ve en popüler Türk Aktör oldu.
“Gümüş” dizisinin ardından sırasıyla; “Menekşe ile Halil” dizisinde “Halil”, “Amerikalılar Karadeniz’de” filminde “Muzaffer”, “Aşk-ı Memnu” dizisinde “Behlül”, “Ezel” dizisinde konuk oyuncu olarak “Sekiz”, “Kuzey Güney” dizisinde “Kuzey”, “Kelebeğin Rüyası” filminde “Muzaffer Tayyip Uslu“, “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde “Kurt Seyit” ve 2016 yılında “Cesur ve Güzel” dizisinde “Cesur” karakterini canlandırarak devam etmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ son olarak 2018 Şubat ayında vizyona giren “Hadi Be Oğlum” filminde “Ali” karakterini canlandırmıştır.
Bu zamana kadar 36. Altın Kelebek Ödülleri (2009), 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri (2012), 39. Altın Kelebek Ödülleri (2012), 18. Altın Objektif Ödülleri (2012) ve 46. Siyad Ödülleri (2014)’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. 2017 yılında 44.Altın Kelebek Ödülleri’nde ise "Kendi Mucizesini Yaratanlar” ödülünü kazandı. Kıvanç Tatlıtuğ ayrıca pek çok üniversite, eğitim ve kamu kurumları tarafından da “En iyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür.
Kıvanç Tatlıtuğ son olarak Ocak 2019’da vizyona girecek olan “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminde “Saruhan” karakterini canlandırmaktadır.
Kıvanç Tatlıtuğ, UNICEF’in tüm dünyadaki en genç “İyi Niyet Elçisi”dir. Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Kadir Adalı karakterine hayat veriyor.
ZEYNEP TUNÇ (ELÇİN SANGU)
Banka müdiresidir. Rakamlarla nasıl başa çıkacağını bilse de hayatla başa çıkabilme yetenekleri sınırlıdır. Zeynep’in içindeki en baskın duygu korkudur. Eve girdiğinde ilk iş olarak kapıyı kilitler, arabaya bindiğinde hemen merkezi kilit düğmesine basar. Bu alışkanlıkların çoğu yetimhaneden gelmektedir. Elindekileri kaybetme korkusu vardır. Kızı haricindeki her şeye, tehlike unsuru olarak yaklaşır. Eşi Galip’le olan evliliği bitme noktasındadır, ancak Zeynep yalnızlıktan korkmaktadır.
ELÇİN SANGU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Elçin Sangu 13 Ağustos 1985’te İzmir’de doğdu. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun oldu.
Sahne Tozu Tiyatrosu'nda ki oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, "Aşk Kaç Beden Giyer”, "Bir Aşk Hikayesi", "Kurt Seyit ve Şura", "Sevdam Alabora" dizilerinde yer aldı.
Elçin Sangu 2015 - 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle; "Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri", "Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri", "MGD 22. Altın Objektif Ödülleri" ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından "En iyi Kadın Oyuncu" ödülü ve “43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri”nden “En İyi Kadın Komedi Oyuncusu” ödülü almıştır.
2017 yılında “Mutluluk Zamanı” filminin başrolünü paylaşan Elçin Sangu son olarak Blu Tv'de yayınlanan "Yaşamayanlar" projesinde "Mia" karakterini canlandırdı. Elçin Sangu şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Zeynep Tunç karakterine hayat veriyor.
VELİ CEVHER (ONUR SAYLAK)
Karanlık dünyanın büyük işler çeviren bir aktörüdür. Kimse izini bulamaz, hiçbir kameraya görüntü vermez, dinlemelere takılma ihtimaline karşın sürekli hat değiştirir. Herkese ve her şeye karşı büyük bir güven sorunu vardır. Acımasız ve merhametsiz biridir. Çarpışmanın kilit noktasındaki isimdir.
ONUR SAYLAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Onur Saylak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm’lerinde kısa süre eğitim aldıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı ve mezun oldu. Okul dönemi boyunca Ankara Devlet Tiyatroları’nda çeşitli oyunlarda rol alarak, sahneye adım attı.
Pek çok dizi projesinde yer alan Onur Saylak, Yabancı Damat, Kod Adı Kaos, Asi, Nefes, Gönülçelen, Sensiz Olmaz, Ağır Roman, Hayat Ağacı, Hatırlı Gönül ve son olarak Vatanım Sensin dizilerinde, başarılı performanslar sergilemiştir.
Onur Saylak, Arzu Tramvayı, Getto ve Üç Kuruşluk Opera tiyatro oyunlarının yanı sıra, Sonbahar, Denizden Gelen, Mavi Dalga, Rüzgarın Hatıraları filmlerinde rol almıştır.
Onur Saylak, Şahsiyet dizisinin ve Daha sinema filminin yönetmenlik koltuğunda oturmuş ve Daha filmi ile pek çok ödül kazanmıştır.
CEMRE GÜR (MELİSA ASLI PAMUK)
Adını bilmediği, anlamlandıramadığı bir duygunun yokluğundan muzdariptir. Bu duygu sevgidir. Sevginin sıcaklığını aramaktadır. Sevgilisi Demir’de bulduğunu düşünmüş fakat yanılmıştır. Ona aşık değildir ve bu ilişkiyi sürdürmemesi gerektiğini kendine itiraf edememektedir. Rol yapmaktadır ve bu durum onu fazlasıyla hırpalamaktadır. Sevgi yoksunluğunun nedeni ise annesizliktir. Hayatındaki en büyük boşluk budur. Sürekli bir kaçış halindedir. Amerika’ya gidip yüksek yapmak istemesinin nedeni de budur.
MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci olmuştur. İyi seviyede İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda’da Amsterdam Üniversitesi’nde Psikoloji eğitimi görmüştür. Pamuk, 2004 yılında onüç yaşında iken, Hollanda’da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde “Temel Oyunculuk” dersleri almıştır. Türkiye’deki oyunculuk kariyeri ise “Her Sevda Bir Veda, adlı dizi ile başlamıştır. Ardından YerGök Aşk, Kurt Seyit ve Şura ile devam etmiş ve Kara Sevda dizisindeki başarılı performansıyla aranan oyuncular arasındaki yerini almıştır. Melisa Aslı Pamuk şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Cemre Gür karakterine hayat veriyor.
KEREM KORKMAZ (ALPEREN DUYMAZ)
Babasını bıçakla yaralamaktan 5 yıl yatmıştır. Onu hapisten çıkmaya motive eden yegane şey, dışarıdaki sevgilisi Meral’dir. Evlenmek, çalışmak ve zamanı geldiğinde çoluk çocuğa karışmak gibi bir isteği vardır. 25 yaşında biri için fazla olgun gelen bu hayal onun aile yoksunluğundan kaynaklanmaktadır. Kendine bir aile yaratmak ve özlemini duyduğu bütün duyguları bu ailede yaşamak istemektedir. Bu hayali gerçekleştirmiş Kadir ağabeyi onun hem mahalledeki, hem de tribündeki idolüdür. Hapishanede geçen süreçte Kerem, başta aile olmak üzere her şeye karşı olan inancını yitirmiştir. Bir şey hariç: Meral.
ALPEREN DUYMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Alperen Duymaz, yetenekli bir genç oyuncudur. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilenen oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. İlk dizisi, Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuğa adım atmıştır. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerinde gösterdiği yeteneği ile Çukur dizisinde önemli bir rol almıştır. Kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen oyuncu, Direniş Karatay filminde de rol aldı. Alperen Duymaz şimdilerde ise 'Çarpışma' dizisinde Kerem Korkmaz karakterine hayat veriyor.
SELİM (MUSTAFA UĞURLU)
Çok tanınmış biridir. Çevresi bir hayli geniştir. Siyasiler, bürokratlar, iş insanları…
Avukat ve eski kulüp başkanı olması onun vitrindeki görünümüdür. Servetinin çoğunu danışmanlık adı altında, büyük isimlerin paralarını aklayarak kazanır. Bu paralar Selim’in elinden çıktığında, sütten çıkmış ak kaşık kadar temiz olur. Bu nedenle yer altında da saygı duyulan ve değer verilen bir adamdır. Bir nevi kara kutudur. Belayı ve şiddeti sevmez. Çok sakin, sabırlı ve soğukkanlı bir adamdır. Sesini çok nadir yükseltir. Cemre onun hayatının merkezidir. Karısını, Cemre çok küçükken kaybetmiştir. Belma ona ikinci baharı yaşatmaktadır.
MUSTAFA UĞURLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1955 yılında doğan Mustafa Uğurlu oyunculuk kariyerine birçok televizyon ve sinema dizisi sığdırmıştır. 1998 yılında Ağır Roman sinema filmindeki performansıyla Altın Portakal Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Uğurlu aynı zamanda Devlet Tiyatrosu’nda birçok oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev almıştır.
BELMA (ROJDA DEMİRER)
Çok politik bir kadındır. Bu tavrı, kendinden 15 yaş büyük olan Selim Gür’le yaptığı evlilikten bellidir. Her adımını ‘Demir’le olan ilişkisi hariç’ titizlikle, tartarak atar. Belma’nın en büyük silahı kadınlığıdır. Çok şık giyinen biridir. Çok güçlü bir karizması vardır. Demir’e sırılsıklam aşıktır. Selim’le yaptığı mantık evliliğinde eksik olan aşkı ve tutkuyu Demir’le gidermektedir.
Köşeye sıkıştığında hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar gözü kara birine dönüşür.
ROJDA DEMİRER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Rojda Demirer, 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. 1988 yılında (9 yaşındayken) TRTAnkara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. Bunu daha sonra TRT'de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları takip etmiştir. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girerek 2001 yılında mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır.[3] Birçok televizyon dizisi ve sinema filmlerinde rol almıştır. 2003 yılında Altın Kelebek Umut Vaadeden Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.
MERAL (MERVE ÇAĞIRAN)
Güzel, alımlı ve hayata tutkuyla bağlı bir kadındır. Bu yüzden ölümden çok korkmaktadır.
İstediği hayatı kısa yoldan elde etmek için, Kerem içeriye girdikten sonra Yakup’un ilgisini geri çevirmemiştir. Ailesiyle ev diye yaşadığı dört duvar ona dar gelmektedir.
Meral güçlü ve zeki biridir. Yeri geldiğinde kadınlığını kullanmaktan da çekinmeyen biri. Hissettiği gerçek duyguları içinde yaşar. Kimseye sezdirmez.
MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1992 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Merve Çağıran, çocukluğunu daha sonra taşındıkları İzmir’de geçirmiştir. 2011 yılında İstanbul’a taşınmış ve eğitimini 35.5 Sanat Merkezi’nden almıştır. İlk kez kamera karşısına ‘’Şefkattepe’’ dizisiyle çıkan Çağıran, ‘’Elde Var Hayat’’, ‘’Kaçak Gelinler’’ dizilerinde rol aldıktan sonra 2015 yılında ‘’Tatlı Küçük Yalancılar’’ ve 2016 yılında ‘’Aşk Laftan Anlamaz’’ projeleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 2017 yılında Mert Baykal’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Fi’’ dizisinde ve Yusuf Pirhasan ile Aytaç Çiçek’in yönetmenliğini paylaştığı ‘’Kalp Atışı’’ dizisinde yer almıştır.
Çağıran, bu hızlı yükselişinden dolayı, 2018 ‘’Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar’’ ödülünü kazanmıştır. 2018 yılı bitmeden de, internet dizisi olan ‘’Bozkır’’ dizisinde yer almış ve Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Demirci’yle paylaştığı ‘’Çarpışma’’ dizisinde Meral karakterini canlandırmaktadır.
İlk defa sinema kariyerine 2016 yılında başrollerini Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler’le paylaştığı ‘’İkimizin Yerine’’ adlı filmle başlamıştır. 2018 yılında ‘’Kaybedenler Kulübü Yolda’’ filmindeki performansıyla kendisini bir kere daha kanıtlamıştır.
Merve Çağıran’ın Oynadığı Diziler
2018 Çarpışma – Uluç Bayraktar
2018 Bozkır – Bahadır İnce (İnternet Dizisi)
2017 Kalp Atışı – Yusuf Pirhasan, Aytaç Çiçek
2017 Fi – Mert Baykal (İnternet Dizisi)
2016 Aşk Laftan Anlamaz – Bahadır İnce, Müge Uğurlar
2015 Tatlı Küçük Yalancılar – Cem Karcı
2014 Kaçak Gelinler – Kerem Çakıroğlu
2011 Elde Var Hayat – Sadullah Şentürk
2010 Şefkattepe – Abdülkadir Ceylan Ede
Merve Çağıran’ın Oynadığı Filmler
2018 Kaybedenler Kulübü Yolda – Mehmet Ada Öztekin
2016 İkimizin Yerine – Umur Turagay
DEMİR (HAKAN KURTAŞ)
Bütün eğitim hayatını derecelerle bitirmiş ve avukat olmuştur. Çok hırslıdır. Başarısızlığa tahammülü yoktur. Selim’in avukatlık şirketinin -ki bu şirket neredeyse Türkiye’nin en büyüğüdür- en önemli avukatlarından biridir. Bugüne kadar hiçbir davayı kaybetmemiştir. Azılı bir suçluyu, bir masuma dönüştürecek kadar işinde iyidir. Bütün eğitim hayatını derecelerle bitirmiş ve avukat olmuştur. Çok hırslıdır. Başarısızlığa tahammülü yoktur. Selim’in avukatlık şirketinin -ki bu şirket neredeyse Türkiye’nin en büyüğüdür- en önemli avukatlarından biridir. Bugüne kadar hiçbir davayı kaybetmemiştir. Azılı bir suçluyu, bir masuma dönüştürecek kadar işinde iyidir. Neredeyse bütün sosyal ilişkileri menfaat üzerine kuruludur. Hayatını özetleyen cümle ‘kazan kazan’dır. Selim Gür, onun idolüdür.
Hakan Kurtaş'ın Oynadığı Diziler
2018- Çarpışma – Show TV – Uluç Bayraktar
2018 – 8.Gün
2017 – Dolunay
2015 – Seddülbahir 32 Saat
2013 – Son Aşk
2013 – A.Ş.K.
2011 – Bir Çocuk Sevdim
Hakan Kurtaş'ın Oynadığı Filmler
2017 – Martıları Efendisi – Mehmet Ada Öztekin
2017 – Bölük – Aytaç Ağırlar
2016 – Saruhan – Emre Konuk
2016 – 91.1 – Mustafa Haktanır
2013 – Grueling and His Wife – Esme Madra
2011 – Vücut – Mustafa Nuri
Hakan Kurtaş'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları
2010 – Dot Punk Rock – Rıza Kocaoğlu
2010 – Avaz Avaz – Aralık Hareketi
2011 – Kutlama/Festen – Murat Dalbatan
2012 – Beautiful Burnout/Süpernova – Murat Dalbatan
2017 – İstila – Sami Berat Marçalı
Ödülleri
2011 – 16.Sadri Alışık Ödülleri – Efes Özel Ödülü
2011 – 18. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali – Umut Vaat Eden Erkek Oyuncu Ödülü
2012 – Oyuncular Sitesi Prestij Ödülleri – Umut Vaat Eden Oyuncu Ödülü
GALİP (İSMAİL DEMİRCİ)
Zaaflarının, alışkanlıklarının kurbanıdır. Her ne kadar tersi görünse de, zayıf karakterli bir adamdır. Korkuya kapıldığında en sevdiklerini geride bırakacak kadar güvenilmez biridir. Dertlerinden kaçmakla kurtulacağını düşünmektedir. Düzenli bir hayat ona göre değildir. Hayatı savruk yaşamaktadır. Kumarı çok sevmektedir. Buz gibi ifadeye sahiptir. Bu ifade yüzünden olacak ki içindekileri gizleyebilmektedir. Hatalarının ve zaaflarının farkındadır. Kendini düzeltmek yerine, hatalarına alışmayı, onlarla yaşamayı tercih eden biridir. Yaptığı bütün hataların sonunu getireceğini bilmektedir. Garip bir şekilde kendi sonunu kendi elleriyle getirmeye gönüllü gibi görünmektedir.
İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1984 yılında Ankara’da doğan İsmail Demirci, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Cemal Şan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Türkan’’ dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçtikten sonra, ‘’Anneler ile Kızları’’, ‘’Mor Menekşeler’’, ‘’Ben Onu Çok Sevdim’’, ‘’Kurtlar Vadisi Pusu’’, ‘’Reaksiyon’’, ‘’Fabrika Kızı’’, ‘’Serçe Sarayı’’, ‘’Muhteşem Yüzyıl Kösem’’, ‘’Babamın Günahları’’ ve ‘’Mehmed: Bir Cihan Fatihi’’ gibi birçok dizideki performansıyla adından çokça bahsettirdi.
Sinemada ilk olarak, 2014 yılında ‘’Tut Sözünü’’ filminde yer aldıktan sonra, 2016 yılında ‘’Babaların Babası’’ filminde ve 2017 yılında yönetmenliğini Barış Kırımşelioğlu’nun üstlendiği ‘’Posta Kutusu’’ filminde yer almış ve performansıyla Krajina Festivali’nde “En iyi Erkek Oyuncu” ödülünü almıştır.
İsmail Demirci şu an, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Merve Çağıran’la paylaştığı ‘’Çarpışma’’ dizisinde Galip karakterini canlandırmaktadır.
İsmail Demirci'nin Oynadığı Filmler
2017 Posta Kutusu – Barış Kırımşelioğlu
2016 Babaların Babası – Raşit Çelikezer
2014 Tut Sözünü – Oğuz Çelik
İsmail Demirci'nin Oynadığı Diziler
2018 Çarpışma – Uluç Bayraktar
2018 ’Mehmed: Bir Cihan Fatihi – Cevdet Mercan
2018 Babamın Günahları – Abdullah Oğuz
2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem – Çağatay Tosun
2015 Serçe Sarayı – Mesude Erarslan
2015 Fabrika Kızı – Hakan Arslan
2014 Reaksiyon – Onur Tan
2013 Kurtlar Vadisi Pusu – Selahattin Sancaklı
2013 Ben Onu Çok Sevdim – Eylem Koza
2011 Mor Menekşeler – Serdar Akar
2011 Anneler ile Kızları – Hakan Arslan
2010 Türkan – Cemal Şan
HAYDAR (ERKAN CAN)
Adanalıdır. Hislerini, düşüncelerini saklamaz. Taşkın ve deli dolu biridir. Çabuk sinirlenir, zaman zaman kalp kırsa da arkasından gönül almayı bilir.
Evli ve iki kız çocuğu sahibidir. Vazifesinde yükselmek gibi bir hırsı yoktur. Emrindeki memurları çok sever. Evlenecek olanların düğününe, çocuğu olanlar için hastanelere, derdi olanların derdine, kısacası herkese koşar. Bu yüzden herkes çok sever Haydar’ı.
Yemeğe zaafı vardır. İstanbul’da ne yenir ondan sorulur. Bu nedenle olacak ki kalbinde üç stentle dolaşmaktadır. Emrindeki memurlar arasında Kadir’in yeri başkadır. Çok sevmektedir onu. Oğlu gibi görmektedir.
ERKAN CAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1 Ocak 1958’de Bursa’da doğdu. Oyunculuk kariyerine Bursa Devlet Tiyatrosu’nda başladı 1990 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. 1991-1992 yıllarında Bakırköy Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. Farklı festivallerinden çeşitli ödüller aldı.
Erkan Can'ın Oynadığı Filmler
2018 – Hedefim Sensin
2018 – Müslüm
2018 – Sevgili Komşum
2018 – Babamın Ceketi
2017 - Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
2016 – Ve Perde!
2015 – Adana İşi
2015 - En Güzeli
2014 - Tut Sözünü
2014 - Patron Mutlu Son İstiyor (Arif )
2014 - Mazlum Kuzey
2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Antikacı)
2013 - Lal (Komiser Yavuz)
2012 - F Tipi Film
2011 - Yangın Var (Rizeli İmam)
2011 - Toprağın Çocukları (Kemal Öğretmen)
2010 - Çoğunluk (Taksi Şöförü)
2010 - Çakal (Celayir)
2010 - Kaledeki Yalnızlık
2010 - Gurbet - Fremde Heimat
2009 - Siyah Beyaz
2009 - 7 Kocalı Hürmüz
2008 - Kara Köpekler Havlarken
2007 - Yaşamın Kıyısında
2006 – Kader
2005 – Takva
2005 - Pamuk Prenses 2
2005 - O Şimdi Mahkum
2004 - Synthetic (Patron) (Kısa Film)
2004 - Anlat İstanbul
2003 - Yazı Tura
2000 – Vizontele
2000 - Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
1998 – Gemide
1998 - Bana Old and Wise'ı Çal (Oğuz)(Kısa Film)
1995 - Sokaktaki Adam
1986 – Davacı
Erkan Can'ın Oynadığı Diziler
2018 - Çarpışma / Show Tv / Dir: Uluç Bayraktar
2017 - Bir Deli Sevda / Show TV / Dir: Hakan İnan
2014 - Kara Para Aşk / ATV / Dir: Ahmet Katıksız, Tanya Özlem Balcı
2015 - Acı Aşk / Show TV / Dir: Çağatay Tosun
2012 - SON / ATV / Dir: Uluç Bayraktar
2007 - Bıçak Sırtı
2008 - Düğün Şarkıcısı
2009/2010 - Kapalı Çarşı
2011 - Üsküdar'a Giderken
2013 – Aşk
2006 - Bir Demet Tiyatro
2006 – Fırtına
2005 - Kapıları Açmak
2003 - Büyükannenin Konağı
2002 – Azad
2002 - Koçum Benim
2003 - Bizim Konak
1989 – Gençler
1992/2002 - Mahallenin Muhtarları
1993 – Yalancı
Erkan Can'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları
2017 – Barut Fıçısı – İstanbul Halk Tiyatrosu
2014 - İhtiyar Balıkçı ve Deniz - İstanbul Halk Tiyatrosu
2013 – Bezirgan - İstanbul Halk Tiyatrosu
2011 – Paçi - İstanbul Halk Tiyatrosu
2010 - Alevli Günler - İstanbul Halk Tiyatrosu
2008 – Sürmanşet - İstanbul Halk Tiyatrosu
1990 - İvan İvanoviç Varmıydı Yokmuydu : Nazım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Sofokles'in Antigonesi : Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Bir Geçmiş Zaman - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Ayyar Hamza - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Demokrasi Gemisi - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Rosencrantz ve Guildenstern öldüler : Tom Stoppard - Tiyatro Odası
Krallar Da Ölür : Eugène Ionesco- Tiyatro Odası
Ödülleri
2007 – 12. Nünberg Türkiye / Almanya Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu
2007 – 26. Istanbul Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu
2007 – I. Asya Pasifik Sinema Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu
2007 – 13. Cinema Tut Ecan Geneva – En İyi Erkek Oyuncu
2006 – 43. Antalya Film Şenliği – En İyi Erkek Oyuncu
2006 - SİYAD Türk Sineması Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu
2006 -. İstanbul Film Festivali, 2007 – En İyi Erkek Oyuncu
2004 – SİYAD Ödülleri – En İyi Yardımcı Oyuncu
1999 - 11. Ankara Film Festivali, 1999 – En İyi Erkek Oyuncu
1999- Orhan Arıburnu Ödülleri, 1999 – En İyi Erkek Oyuncu
1998 - 35. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu
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