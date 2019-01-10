Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen, başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimlerin yer aldığı dizisi ‘Çarpışma’ bu akşam Kadir Adalı ve Veli Cevher’in, ilk 6 bölümdeki flashback sahnelerinden oluşan Çarpışma : Kadir ve Veli’nin Hikayesi – Özel Bölüm’ü ile ekrana geliyor.

Çarpışma : Kadir ve Veli’nin Hikayesi özel bölümünde Kadir Adalı ve Veli Cevher’in tanışmaları, birbirlerine güvenmeleri, sırlarını paylaşmaları, kardeş gibi olmaları ve sonra da can düşmanı haline gelmeleri tek bir bölüm halinde ekrana geliyor.





Çarpışma : Kadir ve Veli’nin Hikayesi özel bölümüyle bu akşam saat 22.15’te Show TV’de!

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