Çarpışma 7. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çarpışma dizisi normalde her hafta Perşembe günleri saat 20.00'de ekranlarda oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü 10 Ocak SHOW TV yayın akışına göre bu akşam yayınlanmayacak. İşte Çarpışma'nın yeni bölümüne dair detaylar...

ÇARPIŞMA BU AKŞAM NEDEN YOK?

Çarpışma'nın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. Çarpışma'nın yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı.

ÇARPIŞMA 7. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çarpışma'nın bu akşam yayınlanmayan 7. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. Çarpışma 7. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

ÇARPIŞMA 6. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çarpışma'nın 6. Bölümünde; planını Zeynep’e ve Galip’e de anlatır. Bu öylesine bıçak sırtı bir oyundur ki, birinin yapacağı en küçük bir hata, herkese her şeyini kaybettirebilecek risktedir. Diğer yanda Veli de boş durmaz. Zeynep ve Galip’le temas kurar. Yakup’un başına silah dayadığı Cemre ölümle burun burunadır. Kerem bir fırsatını bulup, Yakup’un üzerine atılır. Kerem, Cemre, Merve ve Yakup’un arasında silah patlar ve ortalık kana bulanır.

Zeynep, Galip’e çok öfkelidir. Yıllardır içinde biriktirdiği nefreti onun yüzüne haykırırken, geçmişle ilgili itiraflarda da bulunur. Adalı’nın istemeden kulak misafiri olduğu bu itiraflar, inceden yüreğini sızlatır. Ve artık hesaplaşma zamanı gelmiş, Adalı harekete geçmiştir. Aynı anlarda, Adalı ile Veli’yi kardeşlikten, can düşmanlığına getiren geçmişin sır dolu perdeleri de bir bir aralanacaktır.

SHOW TV YAYIN AKIŞI - 10 OCAK 2019 PERŞEMBE

08.00 Kendine İyi Bak - Yeni Bölüm

10.00 Gülperi - Tekrar

13.00 Gelin Evi - Yeni Bölüm

15.00 Zahide Yetiş'le - Canlı

18.45 Show Ana Haber - Canlı

20.00 Demir Adam 3

22.15 Çarpışma

23.45 Yabancı Sinema

02.00 Demet Akbağ ile Çok Aramızda - Tekrar

03.45 Gülperi - Tekrar

05.45 Çocuktan Al Haberi - Tekrar

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