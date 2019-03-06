Cansız ve Kadir’in sonunda karşı karşıya geldiği ve nefeslerin tutulduğu tanıtımda Cansız’ın ortağına ulaştığını düşünen Kadir sert sözleriyle heyecanı yükseltiyor. Karşısındaki kişiye Cansız olduğunu bilmeden sorular soran Kadir, istediği yanıtları alamayınca giderek yükseliyor. “Sen vereceksin Cansız’ı bana!” diyen Kadir’e, “Senin yerinde olsam ben aramam onu. O arar bulur zaten seni. Belki çoktan bulmuştur!” sözleriyle karşılık veren Cansız’ın gizemli halleri dikkat çekerken, kararlılığı gözlerinden okunan Kadir’in neler yapacağı merakla bekleniyor. İşte, Çarpışma 13. bölüm ön izlemesi...

ÇARPIŞMA 13. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Usta oyuncu Ali Sürmeli de, ‘Çarpışma’ tutkunlarının büyük bir merakla bekledikleri, Kadir Adalı’nın babası ve can düşmanı ‘Cansız’ karakteri ile bu bölümden itibaren diziye dâhil oluyor. ‘Çarpışma’nın aksiyon ve duygusal sahnelerle örülen, ters köşe sürprizlerle izleyicilerini yine şaşırtacak 13. bölümünün konusu şöyle; Kadir ve Asiye şimdi birbirlerine, uzansalar sarılabilecek kadar yakın ama aynı zamanda, otuz beş yıllık bir sessizlik kadar da uzaktadırlar. Kadir, annesini bulmasının önünü açmasına rağmen Zeynep’e halen kızgın, Zeynep de anlaşılamadığı için Kadir’e kırgındır. Ancak mevsim ansızın kıştan bahara dönecek, Kadir ile Zeynep tam on altı yıl önce avuçlarından uçup giden aşkı yeniden yakalayacaktır.

Zeynep’e saplantılı bir tutkuyla bağlı olan Veli’nin ise, Zeynep’i Kadir’e bırakmaya hiç ama hiç niyeti yoktur ve acımasız yüzünü bir kez daha göstermekte gecikmez. Diğer yanda Demir ve Yakup, Kerem’e büyük bir kumpas kurar. Kerem’in büyük bir girdabın içine sürüklenmesi artık an meselesidir. Cemre ise annesinin ölümüyle ilgili gerçeğin peşine düşer. Ancak yürüdüğü yolda Selim’i gözardı eder ve sır perdesini aralayacağını düşünürken, şoke edeci bir manzarayla karşı karşıya kalır. Zeynep de Asiye’den Kadir’le ilgili yeni ve çok önemli bilgiler edinir.

Öte yandan Adalı, adım adım Cansız’ın izini sürmeye devam eder. Bir kapı diğer kapıyı açar, bir isim başka bir ismi adres gösterir. Artık büyük bir fırtınanın kopması çok yakındır. Ancak Adalı, Cansız’ın kendisine gölgesi kadar yakın ve çok iyi pusu kuran biri olduğundan habersizdir.