Arnavutköy'de çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı İstanbul Arnavutköy'de bir motosiklet sürücüsü, önünde giden hızla bir başka motosiklete çarptı. Korkunç olayda devrilen motosikletteki Murat Vermez ve Nazlıcan Yolcu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ikili tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken gözaltına alınan sürücü Berkant Keskin tutuklandı

Arnavutköy’de grup halinde yola çıkan motosikletlilerden Berkant Keskin, zikzak yaparak ilerlerken, önünde seyir halinde olan Murat Vermez’in kullandığı motosiklete çarptı.

DHA'da yer alan habere göre kazada Murat Vermez ile arkasında oturan arkadaşı Nazlı Yolcu hayatını kaybetti. Kaza kask kamerasına yansıdı.

YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Kaza, dün öğle saatlerinde Pirinççi köyü mevkiinde meydana geldi. Sultangazi Kent Ormanı'nda bir araya geldikten sonra yola çıkan motosikletlilerden Berkant Keskin, zikzak yaparak ilerlemeye başladı. Keskin, önünde ilerleyen yine aynı gruptaki Murat Vermez'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Vermez ve arkasında oturan Nazlı Yolcu yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler jandarmaya ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

DEHŞET ANLARI KASK KAMERASINDA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vermez ve Yolcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ise kazaya sebep olan sürücünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, hayatını kaybedenlerin kask kameralarını inceledi. Ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alınan Berkant Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Berkant Keskin’in zikzak yaparak ilerlediği ve Murat Vermez’in kullandığı motosikletin yanına yanaştığı, yanından geçeceği sırada ise motosiklete çarptığı görülüyor.