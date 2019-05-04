Carrefour Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? sorusu Ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Sadece kendi ailesi için değil, sevdiklerine de Ramazan kolisi hediye etmek isteyenler marketlerin Ramazan kolilerini tercih ediyor. İşte 2019 Carrefour Ramazan kolisi fiyatları...

CARREFOUR RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI - 2019

CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi İçeriği: Sırma Ayçiçek Yağı 1 Lt, Baharım Osmancık Pirinç 1 Kg, Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1 Kg, Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg, Lipton D.Karadeniz Çay 500 Gr, Tarım Kredi Un 1 Kg, Tukaş Domates Salçası 410 Gr, Tarım Kredi Burgu Makarna 500 Gr 2 adet, Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 Gr , Bizim Tavuk Bulyon 6'lı, Kenton Sakızlı Muhallebi 150 Gr, Billur Tuz 750 Gr, Coca Cola Şekersiz 1 Lt, Yedigün Portakal 1 Lt. CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi fiyatı 37,90 TL.

CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi İçeriği: Duru Haşlanmış Nohut 400 Gr , Sırma Ayçiçek Yağı 1 Lt, Baharım Osmancık Pirinç 1 Kg, Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1 Kg, Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg, Ofçay Harman 500 Gr, Tarım Kredi Un 1 Kg, Torku Küp Şeker 750 Gr, Tukaş Domates Salçası 410 Gr, Tarım Kredi İnce Uzun Makarna 500 Gr 2 adet, Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 Gr, Bizim Tavuk Bulyon 6'Lı, Tukaş Bezelye 830 Gr, Cem Zeytin 200 Gr, Torku Helva 200 Gr, Torku Çik. Krema 180 Gr, Hisar Türk Kahvesi 100 Gr, Billur Tuz 750 Gr, Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100Gr, Pepsı Twıst 1 Lt, Çamlıca Gazoz 1 Lt, Lıpton Soğuk Çay Şeftali 1 Lt Pet. CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi fiyatı 64,90 TL.

CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi İçeriği: Sırma Ayçiçek Yağı 1 Lt, Zeki Osmancık Pirinç 1 Kg, Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1 Kg, Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg, Ofçay Harman 500 Gr, Tarım Kredi Un 1 Kg , Torku Toz Şeker 1 Kg, Torku Küp Şeker 750 Gr, Tukaş Domates Salçası 410 Gr, Tarım Kredi Burgu Makarna 500 Gr 2 adet, Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 Gr 2 adet, Bizim Tavuk Bulyon 6'Lt, Tukaş Bezelye 830 Gr, Tarım Kredi Nohut 1 Kg, Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 Gr, Torku Helva 200 Gr, Torku Çik. Krema 180 Gr , Hisar Türk Kahvesi 100 Gr, Duru Haşlanmış Fasulye 400 Gr, Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100Gr, Billur Tuz 750 Gr, Çamlıca Gazoz 1 Lt, Lıpton Soğuk Çay Şeftali 1 Lt Pet, Coca Cola Şekersiz 1 Lt. CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi fiyatı 82,90 TL.

CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi İçeriği: Yudum Ayçiçek Yağı 1Lt , Yudum Egemden Sızma, Zeytinyağı 500 Ml Yumuşak Lezzet, Zeki Osmancık Pirinç 1 Kg, Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1 Kg, Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg, Tarım Kredi Nohut 1 Kg, Tarım Kredi Un 1 Kg, Torku Toz Şeker 1 Kg, Torku Küp Şeker 750 Gr , Tat Domates Salçası 830 Gr, Ankara Burgu Makarna 500 Gr 2 adet, Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 Gr , Bizim Mutfak Bakliyatlı Maş Çorbası 54 Gr, Bizim Bulyon 6'Lı, Tukaş Bezelye 830 Gr, Lipton.D.Karadeniz Dem.Poşet 48 Li 2 adet, Mb Siyah Zeytin Elit 400G (351-380),Torku Helva 200 Gr, Ülker Çokokrem 350 Gr, Hisar Türk Kahvesi 100 Gr, Duru Haşlanmış Fasulye 400 Gr, Filiz İrmik 500 Gr, Pakmaya Güllü Puding 85 Gr, Billur Tuz 750 Gr, Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 Gr, Dardanel Ton 160 Gr, Sarıkız Sade Maden Suyu 200 Ml Cam, Sarıkız C+Limon Maden Suyu 200 Ml Cam, Uludağ Ramazan Şerbeti 1Lt Pet, Doğanay Şekersiz Limonata 1 Lt Pet, Çamlıca Gazoz 1 Lt, Lıpton Soğuk Çay Şeftali 1 Lt Pet, Coca Cola Şekersiz 1 Lt. CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi 119,90 TL.