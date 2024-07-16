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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam CarrefourSA Lezzet Arası yatırımlarına devam ediyor - İş-Yaşam Haberleri

        CarrefourSA Lezzet Arası yatırımlarına devam ediyor

        2017 yılında Lezzet Arası restoranlarıyla müşterilerine, mağazalarında market fiyatına restoran deneyimi yaşatmak için yola çıkan CarrefourSA, yatırımlarına Adana ile bir yenisini ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 14:01 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:01
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        CarrefourSA Lezzet Arası yatırımlarına devam ediyor
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        Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki, Türkiye perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA 60 ilde 1135 mağazası, bayileri dahil olmak üzere 15 bin kişiye ulaşan kadrosu ile yeme içme sektöründeki yatırımlarına devam ediyor.

        Organize perakende sektöründe ilk kez 2017 yılında Lezzet Arası konseptini müşterileriyle buluşturan CarrefourSA, 6 ilde 14 restoranla aylık 500 bine yakın müşteriyi market fiyatına restoran deneyimiyle buluşturuyor.

        LEZZET ARASI'NIN YENİ DURAĞI ADANA

        Market fiyatına pişirilen et, balık, tavuk vb. ızgara ürünlerinin yanı sıra garnitür çeşitleri, sulu yemekler, tatlılar ve salataların restoran kalitesinde sunulduğu Lezzet Arası’nın bir yenisi ise Adana'da açıldı.

        Nisan ayında Adana M1 CarrefourSA mağazasında hizmet vermeye başlayan Lezzet Arası restoranı ayda 20 bin kişiye yiyeceğin doğrusunu ulaştırıyor.

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