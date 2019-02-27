Çarşı Pazar filmi oyuncuları televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Türk komedi filmi hakkında ayrıntılar haberimizde...

ÇARŞI PAZAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğuna Muharrem Gülmez'in oturduğu Çarşı Pazar filmi oyuncuları şöyle;

Erdem Yener: Kahraman, tellak

Ayhan Taş: Cemil Berber

Elif Nur Kerkük: Bahar

İlker Aksum: İmam

Doğa Konakoğlu: Hayri

Deniz Oral: Çaycı Mahmut

Muharrem Gülmez: Tuncay

Deniz Özerman: Gülcan

ÇARŞI PAZAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kahraman, geçimini aile büyükleriden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalışmaktadır. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak tanınan Kahraman'ın işleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer. Varlıklı bir müteahhit olan Tuncay, İstanbul'dan gelmiştir ve Kahraman'ın ekmek kapısı olan hamamı, içinde bulunduğu çarşıyla birlikte yıkmak ister. Amacı yıkılan yere alışveriş merkezi yapmaktır. Esnaftan hiç anlaşamadığı Cemil bunu Kahraman'ın işini bozmak için fırsat bilir ve Tuncay'la işbirliği yapmaya karar verir. Cemil, esnafı da ikna ederek alışveriş merkezi için destak toplamaya çalışır. Kahraman, Tuncay'a inanmamakta ısrarlıyken, diğer yandan da başı babasından kalan borçlarla büyük derttedir. Borcunu ödemek için tek yol, hamama daha fazla müşteri çekmektir. Eğer yeterli parayı toplayamazsa hamam elinden gidecektir. Parayı bulmak için elinden geleni yapan Kahraman, bu sırada Bahar adında bir tarih öğretmeniyle tesadüf eseri tanışır ve birlikte hamamı kurtarmak için kolları sıvarlar.

ÇARŞI PAZAR FİLMİ YORUMLARI NASIL?

Çarşı Pazar filmini vizyonda izleme fırsatı bulan sinemaseverler yorumlarını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

İşte o yorumlardan bazıları...

yusuf yusuf dan daha iyi bir flim çok az sayıda küfür olsa da o kadar olabilir ve sade olmuş biraz daha iyileşebilir di yani ailecek gidilebilecek bir filim olmuş

Aile ile izlenebilecek bir film güzel hoş ama filmi yazan standart gitmiş keşke farklı yaklaşsaymış seyirci süpriz bekler her zaman.

Özellikle Niksar'da çekimleri yapıldığı için bizde ayrı bir yeri var, ancak film hem senaryo hem de oyuncular yönünden muhteşem, filme ara verilirken bile insan filmin kesilmesine kızıyor, çok az yok denecek kadar güzel küfür var, sürükleyici ve eğlendirici hatta kahkahalar ile gülebileceğiniz bir yapım olmuş, şiddetle izlemenizi tavsiye ediyorum, tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz....