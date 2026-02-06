Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Casademont Zaragoza: 76 - Aliağa Petkimspor: 71 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Casademont Zaragoza: 76 - Aliağa Petkimspor: 71 | MAÇ SONUCU

        FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu beşinci maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibine deplasmanda 76-71 mağlup oldu.

        Giriş: 06.02.2026 - 00:28 Güncelleme: 06.02.2026 - 00:28
        Aliağa Petkimspor deplasmanda mağlup!
        Aliağa Petkimspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu beşinci maçında konuk olduğu İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'ya 76-71 yenildi.

        Pabellon Principe Felipe Salonu'ndaki karşılaşmada ilk çeyreği 28-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 46-35 önde girdi.

        İkinci devrede Aliağa Petkimspor farkı kapatsa da Casademont Zaragoza, üçüncü çeyreği 68-55, maçı da 76-71 kazandı.

        İzmir temsilcisi gruptaki ilk mağlubiyetini alırken Casademont Zaragoza, ikinci galibiyetini elde etti.

