Çatışmadan sonra görüntüleri aldılar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaİSTANBUL'DA ÇATIŞMA! Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili flaş gelişme - Haberler
ABONE OL

3 kişinin öldüğü çatışmayı görüntüleyen güvenlik kamerasının hard diski sökülmüş

İstanbul Maltepe´de 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Olayın yaşandığı sokaktaki bir villanın güvenlik kamerasına ait hard diskin, çatışmadan hemen sonra sökülüp, alındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin ise, "Olay yerine 5 araçla geldiler. Mevlüt abiyi sordular. Biz de telefonla aradık. Mesut abi araçtan iner inmez ateş ettiler" dedikleri öğrenildi

İSTANBUL'DA ÇATIŞMA! Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili flaş gelişme - Haberler
Çatışmadan sonra görüntüleri aldılar!
0:00 / 0:00
DHA

İlçede dün saat 16.30 sıralarında yaşanan silahlı çatışmada Mevlüt Mesut Bilgin, Uğur Köroğlu ve Metin Gökhan Ocakçı hayatını kaybetti, Batuhan Ş. yaralandı.

DHA'nın haberine göre, olaydan sonra geniç çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, Batuhan Ş., Doğancan Ç., Atıl A., Baver S., Hüseyin Y. ve Mesut Y. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.

"BEŞ ARAÇLA GELDİLER"

Şüphelilerden Anıl A. polise verdiği ifadesinde, "İki arkadaşımla birlikte olay yerinde bulunan kulübede oturuyorduk. Sonrasında beş araç geldi. Araçlardan inen ve adının Uğur Köroğlu olduğunu belirten bir kişi, `Çabuk Mesut abini ara, buraya gelsin' dedi. Ben de Mevlüt Mesut Bilgin´i aradım. Konuştuğum sırada telefonu alan Uğur Köroğlu, 'Hadi seni bekliyorum. Çabuk gel´ dedi. Kısa süre sonra da Mesut abi yanında Batuhan Ş. ve Doğancan Ç.´yle birlikte olay yerine geldi. Sonrasında da karşılıklı silahlı çatışmaya girdiler" dedi.

MEVLÜT MESUT BİLGİN ARAÇTAN İNDİĞİ SIRADA VURULDU

Şüphelilerden Doğancan Ç. ise, "Mevlüt Mesut Bilgin patronum. Kartal´da bulunan bir spor salonunda Batuhan Ş.´yle oturduğum sırada Mesut abi geldi. Çok sinirliydi. 'Hadi gidiyoruz' dedi. Beraber araca bindik. Olay yerinde Mesut abi araçtan indiği sırada Uğur Köroğlu önce Mesut abiye sonra da bize ateş etmeye başladı" diye konuştu.

OLAY ANINI GÖREN KAMERA KAYDININ HARDİSKİ KAYIP

Olay yerinde araştırma yapan Maltepe Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı çatışmanın yaşandığı sokaktaki bir villanın güvenlik kamerasına ait hard diskin, olaydan hemen sonra sökülüp, alındığını belirledi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

15 gündür kayıptı, sulama kanalında cesedi bulundu
GÜNDEMAcı haber geldi! 15 gündür aranıyordu
Kabir ziyaretlerinde okunacak dualar nelerdir? Peygamber Efendimizin kabir ziyaretinde okuduğu dua
GÜNDEMKabir ziyaretlerinde okunacak dualar nelerdir?
Son dakika: Milli Savunma Bakanı'ndan S400 ve Mısır açıklamaları!
GÜNDEMMilli Savunma Bakanı'ndan S400 açıklaması!
Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı
GÜNDEMÇanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe kapatıldı
İNANILMAZ OLAY! Son dakika: "Yardım edin" sesini duydular! Tam 5 gün boyunca...
GÜNDEM"Yardım edin" sesini duydular! Tam 5 gün!
ACI OYUN! Son dakika: Gençlerin tüfekle oyunu kanlı bitti - Haberler
GÜNDEMGençlerin tüfekle oyunu kanlı bitti
Tavan delinince 3 metreden zemine düştü - Haberler
GÜNDEMTavan delinince 3 metreden zemine düştü
KESERLE POLİSE SALDIRDI! İzmir'de yanlış cenaze soruşturmasında polise saldırı girişimi! - Haberler
GÜNDEMYanlış cenaze soruşturmasında polise saldırı ...
KORKUNÇ OLAY! Son dakika... "Oruçluyum benimle tartışmayın" dedi! Sonrası dehşet!
GÜNDEM"Oruçluyum benimle tartışmayın" dedi! Sonrası dehşet!
Son dakika haberi TRT Arabi'nin Gazze ofisine hava saldırısı!
GÜNDEMTRT Arabi'nin Gazze ofisine hava saldırısı!