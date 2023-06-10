Ayak banyosu diyince genel rutin çoğunlukla ayaklarınızı ılık su ve tuz, yağ veya sabun gibi bileşenlerle dolu bir kapta bir müddet bekletmek gelebilir. Ayakları yıkamak rahatlatıcıdır ve sağlık açısından oldukça faydalıdır. Ayak banyosu genellikle uzun ve yorucu bir günün ardından rahatlamak ve gevşemek veya ağrıyan, yorgun ayakları yatıştırmak için kullanılır. Ayak banyosu yapmak da gerçekten ucuz ve kolaydır, çünkü evde zaten gerekli ekipmana kolaylıkla ulaşabilirsiniz! Peki, daha önce ayaklarınızı beklettiğiniz suya hiç sirke eklemek geldi mi? Biraz elma sirkesi eklemek muhtemelen hiç aklınıza gelmemiştir. Çılgınca gelebilir ama bunu mutlaka denemelisiniz! Sirke, ayaklarınızın bakımı için gerçek bir mucize tedavi olabilir.