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Çatlamış ve bakımsız ayaklara elveda deyin! Bir bardak yetiyor: Ne koku kalıyor ne de mantar!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte en sevilen sandaletler ve rengarenk terlikler kutularından çıktı. Ancak bir sorun var ki o da kışın sürekli kapalı kalan ayakların çatlamış ve bakımsız görünmesi. Üstelik enfeksiyonlar da cabası! Açık ayakkabılarda kötü bir görünümle çatlamış topuklar can sıkıcı olabilir. Bu durumdan kurtulmanın yolu ise her derde deva sirkeden geçiyor. Nasıl mı? Bir bardağı bile yetiyor! Ayaklarınızı sirkeli suda bekletince olanlara siz bile inanamayacaksınız!

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  • Çatlamış ve bakımsız ayaklara elveda deyin! Bir bardak yetiyor: Ne koku kalıyor ne de mantar!

    Ayak banyosu diyince genel rutin çoğunlukla ayaklarınızı ılık su ve tuz, yağ veya sabun gibi  bileşenlerle dolu bir kapta bir müddet bekletmek gelebilir. Ayakları yıkamak rahatlatıcıdır ve sağlık açısından oldukça faydalıdır. Ayak banyosu genellikle uzun ve yorucu bir günün ardından rahatlamak ve gevşemek veya ağrıyan, yorgun ayakları yatıştırmak için kullanılır. Ayak banyosu yapmak da gerçekten ucuz ve kolaydır, çünkü evde zaten gerekli ekipmana kolaylıkla ulaşabilirsiniz! Peki, daha önce ayaklarınızı beklettiğiniz suya hiç sirke eklemek geldi mi? Biraz elma sirkesi eklemek muhtemelen hiç aklınıza gelmemiştir. Çılgınca gelebilir ama bunu mutlaka denemelisiniz! Sirke, ayaklarınızın bakımı için gerçek bir mucize tedavi olabilir. 
  • Çatlamış ve bakımsız ayaklara elveda deyin! Bir bardak yetiyor: Ne koku kalıyor ne de mantar!

    SABUNLU SUDA BEKLETMEYİ BIRAKIN

    Elma sirkesinin etkileri sadece mutfakta yararlı olmakla kalmaz, aynı zamanda her derde devadır. Ayak banyosuna sirke koymanın ise sağlığınız için birçok faydası var. Bol sabunlu suda ayak banyosu yapıyorsanız hemen vazgeçmelisiniz. 
  • Çatlamış ve bakımsız ayaklara elveda deyin! Bir bardak yetiyor: Ne koku kalıyor ne de mantar!

    Çünkü bu size cildinize zarar verebilecek kaşıntıya neden olabilir bir mantar enfeksiyonu oluşturabilir. Biraz sirke ile ayak banyosu yapmak çok daha iyi bir seçenek olabilir.
  • Çatlamış ve bakımsız ayaklara elveda deyin! Bir bardak yetiyor: Ne koku kalıyor ne de mantar!

    MANTAR ENFEKSİYONUNUN KÖKÜNÜ KAZIYOR!

    Ayaklarda en sık görülen enfeksiyon mantar enfeksiyonudur. Esas olarak ayak parmaklarınız arasında ve tırnaklarınızda oluşur. Sirke, asidik bileşenleri ile bilinir ve bu nedenle mantar enfeksiyonu için mükemmel bir çaredir.
  • Çatlamış ve bakımsız ayaklara elveda deyin! Bir bardak yetiyor: Ne koku kalıyor ne de mantar!

    Tek yapmanız gereken, ayaklarınızı yaklaşık 10 ila 30 dakika boyunca suyla karıştırılmış elma sirkesi banyosunda ıslatmak. Bir çeşit özel sirke olması gerekmez. Herhangi bir sirkeyi de kullanabilirsiniz. 
  • Çatlamış ve bakımsız ayaklara elveda deyin! Bir bardak yetiyor: Ne koku kalıyor ne de mantar!

    Sirke, mantar enfeksiyonuna karşı harikalar yaratır. Bu nedenle mantar enfeksiyonunu önlemek için sirkeden faydalanabilirsiniz. Düzenli olarak sirke ile ayak banyosu yaparak mantar enfeksiyonunuzdan kısa sürede kurtulabilirsiniz!
  • Çatlamış ve bakımsız ayaklara elveda deyin! Bir bardak yetiyor: Ne koku kalıyor ne de mantar!

    AYAK KOKUSUNA SON!

    Terleyen ayaklardan muzdarip misiniz? Terli ayak kokusu oldukça güçlü olabilir ve genellikle bakteri ve ter kombinasyonundan kaynaklanır. Sirkenin mantara karşı mükemmel çalışmasının yanı sıra bakterilere karşı da harika bir çözümdür. Yani terleyen ayaklara karşı sirkeyi çok iyi kullanabilirsiniz!
  • Çatlamış ve bakımsız ayaklara elveda deyin! Bir bardak yetiyor: Ne koku kalıyor ne de mantar!

    Ayaklarınızı sirkeli ayak banyosuna batırmak, hoş olmayan kokuya neden olan bakteri veya mantarlara karşı size yardımcı olacaktır. Terleyen ayaklarınızın tamamen yok olduğunu hemen fark edeceksiniz.
  • Çatlamış ve bakımsız ayaklara elveda deyin! Bir bardak yetiyor: Ne koku kalıyor ne de mantar!

    KURU AYAKLAR VE ÇATLAMIŞ TOPUKLARA ELVEDA DEYİN

    Kuru ayaklar ve çatlamış topuklar çirkin görünmekle birlikte oldukça acı verici olabilir. Ayak bakımı söz konusu olduğunda, sirke harika bir kurtarıcı olarak imdadınıza yetişir.
  • Çatlamış ve bakımsız ayaklara elveda deyin! Bir bardak yetiyor: Ne koku kalıyor ne de mantar!

    Sirke cildinizi arındırıcı bir etkiye sahiptir. Sirkenin içindeki asitlik ayaklarınızı nemlendirir ve cildin tamamen iyileşmesini sağlar. Her gün biraz sirke ile ayak banyosu yaparsanız, ayaklarınızın sadece birkaç gün içinde çok daha pürüzsüz olduğunu göreceksiniz.
  • Çatlamış ve bakımsız ayaklara elveda deyin! Bir bardak yetiyor: Ne koku kalıyor ne de mantar!

    SİRKE İLE AYAK BANYOSU NASIL YAPILIR?

    Mükemmel bir ayak banyosu yaratmak inanılmaz derecede kolaydır. Her üç bardak ılık su için bir bardak elma sirkesi ekleyin.
  • Çatlamış ve bakımsız ayaklara elveda deyin! Bir bardak yetiyor: Ne koku kalıyor ne de mantar!

    Küvet ayaklarınızı içine sokabileceğiniz kadar dolana kadar bunu tekrarlayın. Ayaklarınızı yaklaşık 10 ila 30 dakika banyoda bekletin. Daha sonra ayaklarınızı tamamen durulayın ve kurulayın. Bunu her gün tekrarlarsanız belirtilerinizin kısa sürede tamamen kaybolacağını fark edeceksiniz!

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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