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        Haberler Objektife Takılanlar Cavadzade'den Pamir Pekin sorusuna net tepki: Bu soru gelmesin lütfen - Magazin haberleri

        Cavadzade'den Pamir Pekin sorusuna net tepki: Bu soru gelmesin lütfen

        Arnavutköy'de görüntülenen Nesrin Cavadzade, İspanya tatilini anlatırken yeni projeler için Eylül ayını işaret etti. Cavadzade, kısa süreli aşk yaşadığı Pamir Pekin hakkındaki soruları ise; "Bu soru gelmesin lütfen" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 00:18 Güncelleme: 23.04.2025 - 01:05
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        "Bu soru gelmesin lütfen"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecileri görünce şaşkınlığını gizlemeyen Cavadzade, gülerek "Siz benimle nasıl bu kadar sık karşılaşıyorsunuz?" dedi.

        "YENİ SEZONLA BİRLİKTE YENİ İŞLER OLABİLİR"

        Yürüyüşüne devam ederken geçtiğimiz hafta çıktığı İspanya tatili hakkında bilgi veren Cavadzade, "İspanya'daydım ve ailemle birlikte çok güzel zaman geçirdim. Eylül ayına kadar herhangi bir proje düşünmüyorum. Yeni sezonla birlikte yeni işler olabilir. Şu sıralar biraz yoğunum, piyano dersleri alıyorum. Bu nedenle uzun tatillere çıkıp çıkamayacağım konusunda emin değilim" şeklinde konuştu.

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        "BU RÖPORTAJI KARŞILIKLI OLARAK BİRBİRİMİZİ İNCİTMEDEN SONLANDIRALIM"

        'Sandık Kokusu' dizisindeki rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa bir süre aşk yaşayan ve iki ayın ardından ayrılan Nesrin Cavadzade, Pekin hakkındaki soruları nazikçe geçiştirdi. Cavadzade, "Bu soru gelmesin lütfen. Bu röportajı karşılıklı olarak birbirimizi incitmeden sonlandıralım. Herkes için en iyisi olsun" yanıtını verdi.

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