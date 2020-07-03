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HaberlerDünyaMevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü!
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Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü!

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Antalya’da görüştü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba görüşmenin ardından, "Türkiye turistler için en güzel önlemleri almış. Ben de bu önlemleri kendim bizzat gördüm" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye'nin güvenli ülke olduğunu ülkelerin açıkladığını belirterek, "Macaristan Dışişleri Bakanı da beni arayarak, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesi içinde tuttuklarını ve Türkiye'den dönecek Macar turistlere 14 günlük karantina uygulamayacaklarını söyledi. AB'nin kararına rağmen." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, normalleşme sürecinde kente gelen ilk konuk bakan olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci Toplantısı"nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıda, İngiltere'nin seyahat uyarısını kaldırdığı 59 ülkeyi açıkladığını, Türkiye'nin de bunların içinde olduğunu söyledi.

Her ülkenin kendi vatandaşının sağlığını düşünmek zorunda olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Objektif kriterler ortaya konulduğu zaman Türkiye'nin güvenli ülke olduğunu ülkeler açıklıyor. Macaristan Dışişleri Bakanı da beni arayarak, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesi içinde tuttuklarını ve Türkiye'den dönecek Macar turistlere 14 günlük karantina uygulamayacaklarını söyledi. AB'nin kararına rağmen." ifadelerini kullandı.

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