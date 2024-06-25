Çay saatlerinizin eşlikçisi: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz hafif muzlu rulo pasta tarifi!
Tatlı krizlerinize hızlı ve lezzetli bir çözüm arıyorsanız, muzlu rulo pasta tarifi tam size göre! Yumuşacık kek dokusu ve kremamsı muzlu iç harcı ile güzel bir tat bırakan bu pasta, evde kolayca hazırlanabilir. Peki, nasıl yapılır? İşte, çay saatlerinize, özel günlerinize ya da sadece kendinizi şımartmak istediğiniz anlara eşlik edecek muzlu rulo pasta tarifi!
Hem gözüne hitap edebilecek hem de lezzetli bir tatlı arıyorsanız, muzlu rulo pasta tarifini deneyebilirsiniz! Bu nefis pasta, hafifliği ve ferahlatıcı muzlu içeriğiyle tatlı saatleriniz için iyi bir alternatif olacak. Özellikle çocukların da favorisi olan muzlu rulo pasta, pratik yapımıyla da mutfakta fazla vakit geçirmeden harika sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. İşte, adım adım yapılışı...
MUZLU RULO PASTA
MALZEMELER:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 paket şekerli vanilin
1 buçuk su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı süt
2 adet orta boy muz
KREMASI İÇİN:
3 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket şekerli vanilin
YAPILIŞI:
Geniş bir kap çıkartın ve içerisine yumurta ile şekeri ekleyip çırpmaya başlayın. Ardından un kabartma tozu ve şekerli vanilini ilave edin ve spatula yardımıyla güzelce karıştırın.
Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsinizin üzerine hazırladığınız kek karışımını eşit şekilde güzelce yayın. 170 derecede önceden ısıttığınız fırında 25-30 dakika kadar pişirin.
Bu aşamada muzlu pastanızın kremasını hazırlamaya başlayabilirsiniz. Kremaya eklemeniz gereken tüm malzemeleri bir tencereye dökün ve kıvam alıncaya kadar pişirin.
Piştikten sonra kremanızı soğuması için bir kenara alın. Bu sırada fırından aldığınız kekinizi ilk sıcaklığı geçer geçmez pişirme kağıdıyla birlikte ya da bir bezin üzerine aktararak rulo şeklinde sarın ve sarılı şekilde soğumaya bırakın.
Kekiniz iyice soğuduğunda açın ve içerisine muzlarını yerleştirin. Bu aşamada soğumaya bıraktığınız kremasını da keke aktararak güzelce yayın ve yeniden rulo şeklinde sarın.
Sardığınız kekinizi buzdolabında 2 saat kadar soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dolaptan çıkartıp üzerine pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!