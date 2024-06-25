Çay saatlerinizin eşlikçisi: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz hafif muzlu rulo pasta tarifi!

Bu aşamada muzlu pastanızın kremasını hazırlamaya başlayabilirsiniz. Kremaya eklemeniz gereken tüm malzemeleri bir tencereye dökün ve kıvam alıncaya kadar pişirin.

Piştikten sonra kremanızı soğuması için bir kenara alın. Bu sırada fırından aldığınız kekinizi ilk sıcaklığı geçer geçmez pişirme kağıdıyla birlikte ya da bir bezin üzerine aktararak rulo şeklinde sarın ve sarılı şekilde soğumaya bırakın.