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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Çaya yüzde 43 zam geldi! Çaykur'da 1 kilo çay ne kadar, kaç TL oldu?
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Çaya yüzde 43 zam geldi

Bloomberg HT'den İrfan Donat, Çaykur'un çaya ortalama yüzde 43 oranında zam yaptığını bildirdi

Son dakika: Çaya yüzde 43 zam geldi! Çaykur'da 1 kilo çay ne kadar, kaç TL oldu?
HABERTURK.COM

2023 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artışla destek primi dahil kilogramda 11.30 TL olarak açıklanmasının ardından Çaykur, kuru çay fiyatlarında artışa gitti.

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre Çaykur, çaya ortalama yüzde 43 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

Çaykur'un en çok tüketilen iki çay markası Tiryaki ve Rize Turist olarak biliniyor.

Ocak 2023'te yayınlanan eski listede 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97.81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın fiyatı 141.54 TL olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 44.7 zamlandı.

Çaykur'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların ortalaması ise yüzde 43'e tekabül ediyor.

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