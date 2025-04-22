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        Çaycumaspor Bölgesel Amatör Lig'de

        Zonguldak Süper Amatör Lig play-off yükselme grubu'nda ilk BAL bileti Çaycumaspor'un oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 20:25 Güncelleme: 22.04.2025 - 20:25
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        Çaycumaspor Bölgesel Amatör Lig'de
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        Çaycumaspor'un play-off rakibi Terakkispor, sahaya çıkmama kararı aldı.

        Sarı-lacivertliler, Terakkispor’un maça çıkmama kararı sonrası statü gereği oynanmayan maçları 3-0 hükmen kazanarak Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

        1994-2000 yılları arasında TFF 3. Lig'de mücadele etmiş olan Çaycumaspor'un bu başarısı, ilçe halkına büyük sevinç yaşattı.

        Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Şenan Kerçin, HT Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "2 yıl önce tesadüfen teknik direktörümüz Suat Kerçin'den kulübün kayyumda olduğunu ve genel kurulda sahiplenen olmazsa kapatılacağını öğrendim. Tam 77 yıllık bir kulübün kapatılacağını duyunca inanamadım. Bugün kulübümüzde futbol şube sorumlusu görevini yürüten arkadaşım Yusuf Tekin’in ricasıyla Çaycumaspor Kulübü başkanlığı görevini üstlendim ve birlikte yol yürümeye başladık.

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        Beni maddi ve manevi olarak çok zor bir görevin beklediğini biliyordum. Bir tane futbolcusu, antrenörü, kalacak yeri ve evrakları olmayan bir kulüp teslim aldım. Her şeyi sıfırdan inşa etmeye başladık. Önce alt yapıyı, daha sonra mevcut kadromuzu kurduk. Güzel bir aile ortamı yarattık. Kaymakamımız Adem Kaya ve Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı yanımızda olduklarını hissettirdiler. Bu bize çok güç verdi. Bugün, altı branşta faaliyet gösteren ve 650'ye yakın sporcusu olan, voleybolda bölge birinciliği olan ve futbolda Bölgesel Amatör Lig'e çıkan bir kulüp haline geldik.

        Umarım bundan sonra el birliği ile Çaycumaspor'u profesyonel lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bölgesel Amatör Lig'de kalıcı değiliz. Çaycuma halkının ve esnafının desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum."

        Çaycumaspor, Zonguldak Süper Amatör Yükselme Grubu play-off final maçında Mavi Şimşekler Spor Kulübü ile karşılaşacak.

        Bölgesel Amatör Lig'e yükselmesi kesinleşen iki takım, şampiyonluk kupası için kozlarını paylaşacak.

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