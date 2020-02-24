Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertli takım, bu mücadeleyi kazanması halinde haftayı 46 puanla lider kapatacak. Son iki maçını kaybeden Çaykur Rizespor'un ise 24 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 5-0 kazanmıştı.
ÇAYKUR RİZESPOR: 0 - BAŞAKŞEHİR: 0
(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)
STAT: Çaykur Didi Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash, Boldrin, Umar, Skoda
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Elia, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
CRİVELLİ CEZALI
Başakşehir'de kart cezalısı Enzo Crivelli, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
YORUMLAR