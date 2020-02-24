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HaberlerFutbolÇaykur Rize Başakşehir maçı CANLI YAYIN!

Çaykur Rizespor - Başakşehir | CANLI YAYIN

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Turuncu-lacivertliler, kazanması halinde haftayı 46 puanla lider kapatacak! Son iki maçını kaybeden Çaykur Rizespor'un ise 24 puanı bulunuyor

Çaykur Rizespor - Başakşehir

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertli takım, bu mücadeleyi kazanması halinde haftayı 46 puanla lider kapatacak. Son iki maçını kaybeden Çaykur Rizespor'un ise 24 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 5-0 kazanmıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR: 0 - BAŞAKŞEHİR: 0

(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)

STAT: Çaykur Didi Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash, Boldrin, Umar, Skoda
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Elia, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

CRİVELLİ CEZALI

Başakşehir'de kart cezalısı Enzo Crivelli, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

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