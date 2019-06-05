Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının flaş ekibi olan Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'te sıcak gelişme yaşandı! Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, oyuncularına resmi teklifin olmadığını söylerken Vedat'ın tercihinin Galatasaray'dan yana olduğunu da dile getirdi.

Radyospor'a konuşan Kartal "Galatasaray'ın 3 milyon Euro teklifinden ve artı bir oyuncu teklif ettiğinden haberim yok. Bize şu anda gelen resmi teklif yok. Vedat, Galatasaray'ı tercih eder. Bunun sebebi de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi" ifadelerini kullandı.

"SÖZLÜ TEKLİF VAR"

Kartal, "Sözlü olarak Fenerbahçe'den ve Galatasaray'dan teklif var. Vedat'ın transfer olmasında fayda var. Vedat bizde kalırsa çok olur. Takasa sıcak bakmıyoruz" dedi.

Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 36 maça çıkan ve 17 gol atan Muriç, 8 de asist yaptı. Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü geçen günlerde yaptığı açıklamada Kosovalı golcü için 10 milyon Euro talep ettiklerini dile getirmişti.