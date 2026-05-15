Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig’de 34. hafta heyecanı, bugün Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayla başlıyor. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler, Çaykur Rizespor–Beşiktaş maç kadrosunun ve Beşiktaş’ın ilk 11’inin açıklanıp açıklanmadığını merak ederek araştırmalarını sürdürüyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig’in son haftasında oynanacak Çaykur Rizespor–Beşiktaş karşılaşması, 15 Mayıs Cuma günü oynanacak. Rize’deki Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş’ın sezonu noktalayacağı karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanarak futbolseverlerle buluşacak.
ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor:
Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Olawojin, Taylan, Mebude, Mihaila, Laçi, Sowe.
Beşiktaş:
Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Toure, Mustafa.