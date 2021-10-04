Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Mücadelede 2-1 geriye düşen sarı-kırmızılılar 3 puana 90+11. dakikada Morutan'ın attığı golle uzanırken Karadeniz ekibinde Ali Palabıyık ve hakemlere tepkiler gösterildi. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran maçın ardından açıklamalar yaptı.

TV100'e bağlanan Kıran, "Bu akşamki maçı 80 milyon insan izledi. Onların takdirine bırakıyorum. Tek kelime konuşmuyorum. Konuşmuyorum demem, suskun kalacağımın garantisi değildir. Herkes kendine göre hesabını yapacaktır. Bu kaybettiğimiz ne ilk maç, ne son maç. Yapılanları gördük. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yorum yapmayacağım. Sesim de kısıldı zaten" dedi.

"ALİ PALABIYIK KENDİNE YAKIŞANI YAPTI"

Takımı tebrik ettiğini belirten Kıran "Takımımı tebrik ettim. Ancak 11 kişiye karşı 15 kişi oynayınca sıkıntı oluyor. Sahaya 11'e 11 çıktık ama sanki 15 kişiye karşı oynadık. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Misafirlerimizi gayet güzel ağırladık. Sadece Vali ve Emniyet Müdürümüze teşekkür etmişler. Bizim nasıl ağırladığımızı anlatma gereği duymadılar herhalde. Herkes kendisine yakışanı yapar. Ali Palabıyık kendine yakışanı yaptı, maçı güzel şekilde idare etmiştir" ifadelerini kullandı.