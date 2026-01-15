Çaykur Rizespor'dan kanat takviyesi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 21 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Adedire Awokoya Mebude'yi transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kanat oyuncusu Adedire Awokoya Mebude'yi 4.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Çaykur Rizespor'umuz, Nijerya asıllı İskoç oyuncu Adedire Awokoya Mebude'yi 4,5 sezonluğuna kadrosuna kattı.
Belçika Pro-Lig ekibi Westerlo ve Mebude ile anlaşmaya varılmasının ardından oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.
Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 21 yaşındaki oyuncu, kendisini 4,5 yıllığına yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Ligin ilk yarısında 13 maçta görev alan Mebude, 2 gol attı.
Yeni transferimiz Adedire Awokoya Mebude "Hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz."