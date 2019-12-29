Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Çaykur Rizespor, statta Sivasspor'u tebrik etti. Rize Şehir Stadı'nda yapılan anonsta "Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'u tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Rizespor taraftarı, Fenerbahçe forması giyen eski golcüleri Vedat Muriç'i tribünlere çağırdı.
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