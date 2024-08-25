Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

STAT: Çaykur Didi

HAKEM: Turgut Doman

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN Sports 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Alikulov, Halil İbrahim, Mocsi, Papanikolaou, Muhammet Taha, Zeqiri, Varesanovic, Sowe, Olawoyin, Akintola

YEDEKLER: Tarık, Seyfettin Anıl, Emrecan, Buljubasic, Hadziahmetovic, Oscar Francisco Garcia Quintela, Eray, Mithat, Micnhev, Habil

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

YEDEKLER: İrfan Can Eğribayat, Becao, Samet, Levent, Oğuz, Bartuğ, Cengiz, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, En Nesyri

TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho

Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Rize deplasmanını kayıpsız geçmek istiyor.

Rizespor ise ilk maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, 2. haftada konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. 4 puanı bulunan Karadeniz ekibi, güçlü rakibinden puan veya puanlar almayı hedefliyor.

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MERT HAKAN VE OSAYI YOK! Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezondan cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçında forma giyemiyor. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Osayi-Samuel de bileğindeki sakatlık nedeniyle Rize kafilesine dahil edilmedi.

LİGDE 45. RANDEVU Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 29 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 97 gol atarken, Rizespor 41 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında Şubat ayında Rize'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.