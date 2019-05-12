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Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvuracak!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'a 3-2 yenilen Çaykur Rizespor, mücadelede kural hatası olduğunu iddia ederek TFF'ye maçın tekrarı için başvuracaklarını açıkladı

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray'a 3-2 kaybetmişti. 5 golün atıldığı mücadelede 2 kez penaltı çalınırken hakem Serkan Çınar'ın kararları tartışma yaratmıştı. Çaykur Rizespor cephesi maç sonunda sert açıklamalar yaparken kulübün basın sözcüsü ve asbaşkanı Hasan Yavuz Bakır, mücadelede kural hatası olduğu iddiasıyla TFF'ye maçın tekrarı için başvuracaklarını açıkladı.



Radyospor'a açıklamalar yapan Bakır, “Bütün Türkiye, son 5 haftada Rizespor'un güzel oyunundan ziyade hakemleri konuştu. Türk futbolunda yıllardır aynı şeyler konuşuluyor. Dün Rizespor, Galatasaray'a mağlup olabilirdi. Dün akşam çok farklı şeyler oldu. Maçın sonunda da bir sinir harbi meydana geldi. Futbolumuzun kalkınması için adalet lazım. Dünkü yaşanan olaylar Türk futbolu için kara bir günün özetidir. Bizi Süper Lig'de kimin şampiyon olacağı ilgilendirmiyor. Bizim hayalimiz küme düşme korkusu yaşadığımız sezonda ligi 5. sırada tamamlamaktı. Bu hayalimizi son 5 haftada hakem hatalarıyla ne yazık ki yıktılar.” ifadelerini kullandı.



"TFF'YE BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ"

Bakır, Diagne'nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası bulunduğunu öne sürerken şunları söyledi:

“Diagne’nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğu spor kamuoyunda iddia edildi. Bu konuyla ilgili avukatlarımız gerekli incelemeleri başlattı. TFF’ye maçın tekrar oynanması için başvuruda bulunacağız.”

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