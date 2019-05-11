Ligin ikinci yarısının flaş ekibi Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'a uzatma dakikalarında yediği 2 golle 3-2 mağlup oldu. Hakem Serkan Çınar'ın çaldığı ikinci penaltı tartışma konusu olurken Çaykur Rizespor cephesi de maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Maç sonunda konuşan Rizespor Başkanı Hasan Kartal sert açıklamalar yaptı. Kartal'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"BURADAN NASIL ÇIKACAKLAR?"

"Nasıl çıkacaklar bunlar buradan? Utanmayacaklar mı? Yüzleri asılmayacak mı? Nasıl evine gidecekler? Nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak bu terbiyesiz insanlar?"

"GERİLMEYECEK BİR KARAR VAR MIYDI?"

"Biz nerede gerildik? Herkes gerildi. Gerilmeyecek bir karar var mıydı? Eğer futbolsa, iyi oynayan kazansın. Hakemle oynayıp bizi yenmenin ne anlamı var? Gayet güzel yensinler, diyecek bir şey yok. Galatasaray büyük bir camia, şampiyon olsunlar. Bize ne? Bir tane kıçı kırık hakem bunu yapıyor. Olmaz böyle bir şey."

"Ben futboldan anlamam. Ben mühendisim. İşten anlayan arkadaşlar bakın, penaltı yok orada. Topa vuruyor."

"Rizespor'un üzerinde oynanan bir oyun var herhalde. Rize bunlar yemez. Biz çok daha iyi olacağız."