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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının VAR hakemi Johann Pfeifer oldu - Galatasaray Haberleri

        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının VAR hakemi Johann Pfeifer oldu

        Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alman Johann Pfeifer oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:35 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:35
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        Ç.Rize-G.Saray maçına Alman VAR hakemi
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        Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, saat 20.00’de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak.

        Müsabakanın VAR koltuğunda ise Almanya Futbol Federasyonu’ndan Johann Pfeifer oturacak. Pfeifer’a, AVAR’da Kerem Ersoy eşlik edecek.

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