İsmail Kartal yönetimindeki Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 4. hafta maçında Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Göztepe'yi konuk etti.

Maçtaki ilk tehlike 3. dakikada ev sahibinden geldi: Sağ taraftan ilerleyen De Pauw ceza sahasına ortaladı. Ön direğe hareketlenen Umar Aminu topa dokundu ancak meşin yuvarlak uzak köşeden dışarı gitti.

Rizespor 11. dakikada bir kez daha etkili geldi: Melnjak topu savunmanın arkasına ters ayağıyla havalandırdı. Samudio ceza sahasında topla buluştu ancak pozisyonun devamında kademeye giren Berkan'a faul yaptı.

Çaykur Rizespor dakikalar 21'i gösterdiğinde bir kez daha gole yaklaştı: Melnjak arka direğe ortaladı ve o noktaya hareketlenen Samudio topu kafayla içeri çevirdi ancak hızlı davranan Beto rakibinden önce araya girip topu yumrukladı.

BİR FIRSAT DAHA KAÇTI!

İsmail Kartal'ın öğrencileri 26. dakikada bir kez daha gole yaklaşan taraf oldu: Çaykur Rizespor'un kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahasının ters tarafına açıldı. Gol aramak için rakip sahaya giden Abarhoun topun gelişine sert bir vuruş yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.

PENALTI VE KIRMIZI KART İPTAL EDİLDİ!

Mücadelede 42. dakika oynanırken Abdülkadir Bitigen önce Göztepe lehine penaltı verdi ve Vetrih'e kırmızı kart gösterdi: Pozisyon sol kanattan Berkan ile gelişti. Onun ortasında kaleci Gökhan topu kale sahasında elinden sektirdi. Topu önünde bulan Napoleoni kaleciden kurtarıp şutu attı ancak çizgi üzerindeki Vetrih topu eliyle kesti. Hakem penaltı noktasını gösterirken Vetrih de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

VAR incelemesi sonucu pozisyonun öncesinde ofsayt tespit edildi ve böylece hem penaltı hem de Vetrih'e gösterilen kırmızı kart iptal edildi.

Maçın ilk 45 dakikasında gol olmadı.

Göztepe ikinci yarıya hızlı başlayan taraf oldu: Göztepe santranın ardından sağ kanattan Serdar Gürler ile geldi. Serdar'ın ortasında Vetrih topu ön direkte karşılamayı başardı.

GÖZTEPE DİREĞE TAKILDI!

Karşılaşmada 67. dakika oynanırken Göztepe direğe takıldı: Serdar Gürler'in kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Sonrasında ceza sahasında yaşanan karambolde savunma topu uzaklaştırmayı başardı.

Mücadelenin kalan dakikalarında da gol olmayınca maç başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor 4. maçında 2. beraberliğini aldı ve yenilmezlik serisini sürdürerek puanını 8'e yükseltti. Göztepe ise 4. haftayı 2 puanla kapattı.