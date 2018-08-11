Spor Toto Süper Lig'de 82 günlük hasret dün Ankaragücü - Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayla sona ermişti, heyecan bugün devam ediyor! İbrahim Üzülmez yönetiminde Süper Lig'e geri dönen Çaykur Rizespor, Kemal Özdeş yönetiminde Avrupa hedefi olan Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA

STAT: Çaykur Didi Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN Sports 2

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Brabec, Saadane, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Robin Yalçın, Musa Çağıran, Umar Aminu, Samudio, Vedat Muriç

YEDEKLER: Samir Ujkani, Fink, Talbi, Jac, Traore, Koray, Abdullah, Oğulcan, Mustafa Saymak, Süleyman Koç

TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez

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KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Khalili, Eduok, İlhan, Trezeguet, Diagne

YEDEKLER: Eray, Murat Can, Tarkan Serbest, Hasan Bilal, Mustafa Ethem, Hakan Demir, Onur Ural, Uğurcan, Özgür Çek

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Lacivert-beyazlı takım, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği yeni sezonu Rize deplasmanında açıyor.

Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Fransız futbolcu Bengali-Fode Koita dışında eksik bulunmuyor.

Geride kalan sezonda ligi 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 8. sırada tamamlayan Kasımpaşa, kadrosuna 4 futbolcu dahil etti. Lacivert-beyazlılar, yaz transfer döneminde şu ana kadar Gençlerbirliği'nden Abdul Rahman Khalili, Çaykur Rizespor'dan Özgür Çek ve Bucaspor'dan Uğurcan Yazğılı'yı bonservisiyle, Avusturya temsilcisi Austria Wien'den Tarkan Serbest'i ise satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

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