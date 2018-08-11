Öne Çıkanlar
Cüneyt Çakır
Futbol
Haberler > Futbol

Cüneyt Çakır’da yine düşmanlık VAR!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan ve Kasımpaşa'nın 2-0 geriden gelerek Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta Cüneyt Çakır skandalı yaşandı. Rizespor'un ofsayttan attığı attığı ilk golün öncesinde Çakır, Video Yardımcı Hakem uygulamasına başvurmasına rağmen, pozisyonu ofsayt olarak değerlendirmedi. Kasımpaşa maçlarında klasik tavrını sürdüren ve düşmanlığa devam eden Cüneyt Çakır, yine bir skandal karara imza attı

11 Ağustos 2018 Cumartesi, 22:13:21 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u tarihi bir geri dönüne imza atarak 3-2'lik skorla yendi... Mücadeleye ise Cüneyt Çakır'ın skandal kararı damga vurdu! Kasımpaşa düşmanlığına devam eden Çakır, Çaykur Rizespor'un ofsayttan attığı ilk golde VAR'a başvurmasına rağmen, skandal bir karara imza attı.

Savunma arkasına atılan topla Rizesporlu Samudio, topla buluştuğu anda ofsaytta bulunurken, Kasımpaşa ceza sahasına girerek fileleri havalandırdı. Ancak ofsayt itirazları üzerine mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem'a başvurdu. Görüntülerde Rizesporlu oyuncunun net bir şekilde ofsaytta olmasına rağmen, Çakır kararını değiştirmedi ve bir rezalate daha imza attı. 

Geçen sezon Kasımpaşa aleyhine birçok hata yapan Çakır, bu sezon da düşmanlığa devam etti.

Cüneyt Çakır, Süper Kupa'da oynanan Akhisarspor - Galatasaray maçında da VAR'a başvrumuş ancak skandal bir karara imza atımıştı.Galatasaray  - Akhisarspor maçının 43. dakikasında Garry Rodrigues, Dany Nounkeu'nun pozisyonunda yerde kalırken Çakır pozisyonu sarı kart olarak değerlendirmişti. Yoğun itirazlar sonrasında VAR'a başvuran Çakır, kararını değiştirmemiş ve Dany bu pozisyonu sarı kartla atlatmıştı. Çakır'ın bu kararı sonraki günlerde futbol gündemine damga vurmuş ve birçok hakem otoritesi, pozisyonun kırmızı kart olduğunu, Çakır'ın hata yaptığını dile getirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.