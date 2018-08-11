Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u tarihi bir geri dönüne imza atarak 3-2'lik skorla yendi... Mücadeleye ise Cüneyt Çakır'ın skandal kararı damga vurdu! Kasımpaşa düşmanlığına devam eden Çakır, Çaykur Rizespor'un ofsayttan attığı ilk golde VAR'a başvurmasına rağmen, skandal bir karara imza attı.

Savunma arkasına atılan topla Rizesporlu Samudio, topla buluştuğu anda ofsaytta bulunurken, Kasımpaşa ceza sahasına girerek fileleri havalandırdı. Ancak ofsayt itirazları üzerine mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem'a başvurdu. Görüntülerde Rizesporlu oyuncunun net bir şekilde ofsaytta olmasına rağmen, Çakır kararını değiştirmedi ve bir rezalate daha imza attı.

Geçen sezon Kasımpaşa aleyhine birçok hata yapan Çakır, bu sezon da düşmanlığa devam etti.

Cüneyt Çakır, Süper Kupa'da oynanan Akhisarspor - Galatasaray maçında da VAR'a başvrumuş ancak skandal bir karara imza atımıştı.Galatasaray - Akhisarspor maçının 43. dakikasında Garry Rodrigues, Dany Nounkeu'nun pozisyonunda yerde kalırken Çakır pozisyonu sarı kart olarak değerlendirmişti. Yoğun itirazlar sonrasında VAR'a başvuran Çakır, kararını değiştirmemiş ve Dany bu pozisyonu sarı kartla atlatmıştı. Çakır'ın bu kararı sonraki günlerde futbol gündemine damga vurmuş ve birçok hakem otoritesi, pozisyonun kırmızı kart olduğunu, Çakır'ın hata yaptığını dile getirmişti.

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